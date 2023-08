Inter, sale il prezzo per Scamacca: ore decisive

Nerazzurri chiamati ad alzare l’offerta da corrispondere al West Ham per il cartellino del centravanti Scamacca, su cui tiene banco anche l’Atalanta

Spezzato ogni dubbio sulle possibilità di rappacificamento con Romelu Lukaku ancora vicino alla causa Juventus, l’Inter ha iniziato a tirare sempre più la corda lasciata mobile dal West Ham per avvicinarsi alle prestazioni sportive del centravanti Gianluca Scamacca.

Roccioso e dal buon fiuto del gol, l’ex Sassuolo è esattamente il profilo che manca negli schemi di Simone Inzaghi per completare il parco offensivo a sua disposizione. Nella speranza che l’argentino Joaquin Correa possa far posto ad un profilo meglio motivato a servire la causa nerazzurra. Allo stesso tempo però il calciatore ha attirato su di sé le attenzioni dell’Atalanta, altra grande realtà del campionato di Serie A orfana di Rasmus Højlund e bisognosa di rinforzi ad hoc.

La concorrenza spietata ha dunque favorito le pretese del club inglese cedente per innalzare ulteriormente le valutazioni di mercato di Scamacca. Sino a superare, ad oggi, i 20 milioni di euro potenzialmente previsti nelle passate giornate. L’Inter si è quindi mossa per prima e starebbe ponderando di lanciare verso la dirigenza londinese un’offerta al rialzo da circa 24 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus. Per un totale complessivo di 28 milioni.

Lanciata l’offerta da 28 milioni per Scamacca, ora l’Inter attende il West Ham

Premesso che il gradimento del calciatore è giunto già da tempo e le basi per un accordo con la sua entourage ben radicate, quel che manca per raggiungere l’accordo definitivo tra le parti è proprio il via libera da parte del West Ham.

Nel caso in cui dovesse sopraggiungere l’ennesimo rifiuto, l’Inter potrebbe quindi valutare l’idea di incrementare ulteriormente l’offerta arrivando a toccare i 30 milioni di euro complessivi. Ultimatum per accaparrarsi le prestazioni di un calciatore ritenuto importante per il perseguimento degli obiettivi stagionali dopo l’assenza di Lukaku. L’attesa potrebbe trovare naturale risoluzione nelle prossime ore.