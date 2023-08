Vlahovic respinge il Chelsea: Lukaku alla Juve con un altro scambio

Ennesimo capitolo della vicenda Lukaku-Vlahovic con l’attaccante bianconero che sembra voler restare alla Juve. Possibile nuova contropartita

In questa sessione di mercato una delle principali telenovele è, senza ombra di dubbio, quella di Lukaku. L’attaccante belga, nella scorsa stagione, ha avuto degli alti e bassi non riuscendo a dimostrare, con continuità, il suo immenso valore. Molto bene negli ultimi mesi nonostante le difficoltà in finale di Champions League dove ha sbagliato, di testa, il gol del possibile uno a uno. Per il suo ritorno all’Inter sembrava tutto fatto prima dell’inserimento della Juventus.

La Juve, per la prossima stagione, vuole regalare nuovi innesti ad Allegri con l’obiettivo di vincere il campionato; in attacco, appunto, piace il profilo di Lukaku ma per arrivare al belga serve prima cedere Vlahovic. Operazione per nulla semplice considerando il valore dell’attaccante che si aggira intorno agli ottanta milioni di euro.

Una possibilità, nata soprattutto negli ultimi giorni, è quella di uno scambio tra Chelsea e Juventus con protagonisti proprio Vlahovic e Lukaku. Sembrava tutto avviato verso una conclusione positiva dell’affare ma le cose, nelle ultime ore, potrebbero ulteriormente complicarsi. Stando a quanto riportato da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport, Vlahovic non sarebbe convinto di trasferirsi al Chelsea; il desiderio dell’attaccante è di restare in bianconero per riscattare le difficoltà avute nella scorsa stagione.

La Juventus, però, non vuole mollare la pista Lukaku in modo da regalare ad Allegri un giocatore in grado di spostare, e non di poco, gli equilibri all’interno di una stagione. Per arrivare al centravanti belga, però, serve prima cedere così da avere la liquidità necessaria per poter affondare il colpo. Con Vlahovic intenzionato a restare in bianconero ecco l’altra possibile contropartita.

Juventus, Chiesa per arrivare a Lukaku: questione di modulo

Una possibile coppia offensiva Vlahovic-Lukaku renderebbe l’attacco dei bianconeri uno dei più forti di tutto il campionato; due giocatori capaci di fare la differenza e cambiare, in qualsiasi momento, l’andamento del match. Per affondare il colpo sul centravanti belga possibile cambio di contropartita con il sacrificio, sul mercato, di Chiesa. L’eventuale addio dell’esterno azzurro sarebbe anche una questione di modulo; la Juventus, dalla scorsa stagione, sta utilizzando il 3-5-2 con Allegri intenzionato a proseguire su questa direzione.

Un giocatore come Chiesa, in questa disposizione tattica, è di difficile collazione; l’esterno a tutta fascia fatica ad interpretarlo considerando anche i compiti difensivi che il giocatore dovrebbe assolvere e da seconda punta sembra non riuscire a dare il cento per cento del suo valore. Ecco perché una sia cessione, per arrivare a Lukaku, non sembra totalmente da escludere specialmente considerando la volontà di Vlahovic di restare in bianconero.