Vlahovic per Lukaku: la strada verso la chiusura

Le ultime sul possibile scambio tra l’attaccante serbo e quello belga: il punto della situazione su quanto sta succedendo in queste ore

E’ la serata degli attaccanti. Con l’Inter pronta a chiudere per Gianluca Scamacca, si muove anche la Juventus, che è tornata forte su Romelu Lukaku.

La notizia principale è che il Chelsea ha aperto all’acquisto di Dusan Vlahovic, che può così essere utilizzato come contropartita tecnica per lo sbarco a Torino del bomber belga. Le parti sono in costante aggiornamento e c’è la volontà di raggiungere un’intesa: c’è la convinzione che questa sia davvero la strada migliore. In questo momento, infatti, Romelu Lukaku non ha reali alternative ai bianconeri (non è mai stato convinto di volare in Arabia Saudita) e la Vecchia Signora non ha ricevuto offerte all’altezza per il centravanti serbo.

Calciomercato Juventus, Lukaku e 30 milioni per Vlahovic

Va chiaramente trovata la quadratura del cerchio, facendo tornare i conti: il giusto compromesso – come riporta Sky Sport – potrebbe essere un conguaglio intorno ai 30-35 milioni di euro a favore della Juventus.

I bianconeri, infatti, spingono a considerare vari fattori, dallo stipendio, ben diverso, all’età. Si proverà così a trovare un’intesa nei prossimi giorni, con la convinzione che sia davvero la migliore soluzione per chiunque. Il Chelsea, chiaramente, ora sarà chiamato a trovare un accordo con l’entourage dell’ex Fiorentina, ma non dovrebbe essere particolarmente complicato.