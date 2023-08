Juventus ko, visite mediche fissate a Parigi

Niente da fare per la Juventus, salta il colpo in entrata: fissate le visite mediche a Parigi

Vi avevamo raccontato come il futuro di Franck Kessie avrebbe avuto novità importanti da mercoledì ed ora la situazione attorno al centrocampista ivoriano sembra farsi sempre più definita.

Il Barcellona è pronto a lasciar partire il giocatore, per ottenere un’importante plusvalenza visto il suo arrivo a costo zero la scorsa estate. Per l’ex centrocampista del Milan si è parlato di un ritorno in Serie A: sulle sue tracce si è messa la Juventus, con i bianconeri che hanno già un accordo con il Barcellona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni di euro. Il calciatore però ha espresso tutti i suoi dubbi su un ritorno in Italia ed ora sembra sempre prendere più quota l’ipotesi Arabia Saudita.

Juve, niente da fare per Kessie: fissate le visite mediche con l’Al-Ahli

L’Al-Ahli infatti è in trattativa molto avanzata sia con il Barcellona sia con il giocatore per raggiungere un’intesa sull’ingaggio.

E la situazione sembra ormai sempre più in fase di definizione. Come sottolinea infatti ‘FootMercato’, le visite mediche del centrocampista ivoriano con il club saudita, neopromosso in massima serie e uno dei quattro di proprietà del fondo Pif che militano in Saudi Pro League, sarebbero già state fissate. Stando infatti a quanto riferiscono dalla Francia, Kessie sosterrà le visite mediche a Parigi. Ancora non è nota la data, ma presumibilmente sarà immediatamente dopo che il Barcellona rientrerà in patria dagli Stati Uniti, dove il calciatore si trova attualmente con la squadra. Un ulteriore segnale che allontana ulteriormente il centrocampista dalla Juventus e dal possibile ritorno in Serie A.