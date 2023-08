Svolta Kessie, questa volta ha detto sì

La svolta attesa per Franck Kessie è arrivata: il calciatore ha aperto alla destinazione, ora si può chiudere l’affare

Lo avevamo raccontato nei giorni scorsi: da mercoledì in poi il futuro di Franck Kessie sarebbe stato più chiaro. Ed ecco che le cose stanno andando proprio in questa direzione con l’ivoriano che presto potrebbe cambiare casacca, lasciando il Barcellona.

Del resto le parole di Xavi erano state abbastanza chiare: per l’ex Milan nella formazione catalana non c’è spazio, meglio quindi cercarsi una nuova squadra in cui mostrare il proprio talento. Un talento che piace, e non poco alla Juventus: come scritto da Calciomercato.it, i bianconeri hanno già in mano un accordo con il Barça per un prestito con obbligo di riscatto allo scattare di determinate condizioni per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.

Ciò che mancava (e manca ancora) è il via libera del calciatore che ha qualche dubbio nel tornare in Serie A e vorrebbe provare un’esperienza in Premier League. Il suo desiderio potrebbe però restare deluso se trovassero conferma le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Kessie verso l’Arabia

Niente Juventus, né tantomeno la Premier League sono oggi le destinazioni più probabili per Franck Kessie, almeno stando a quanto riferito da ‘Relevo’.

Secondo questa fonte, infatti, arrivano conferme sull’avanzamento della trattativa con l’Al Ahly. Il club saudita sarebbe oggi la meta più probabile per il centrocampista ivoriano che ha aperto alla possibilità di approdare nella Saudi Pro League. Un affare che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, togliendo alla Juventus uno dei principali obiettivi di questa finestra di mercato.