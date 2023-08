Kessie alla Juventus, fissate le date della trattativa | CM.IT

La Juventus continua a lavorare sul mercato, in entrata e in uscita. È sempre caldo il nome di Franck Kessie del Barcellona

Continua a lavorare senza sosta la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata nella tournée americana. I bianconeri sudano e si preparano alla prossima stagione, mentre il calciomercato impazza.

Il nuovo responsabile dell’area sportiva, Cristiano Giuntoli, sta lavorando alacremente per sfoltire la rosa e, nello stesso tempo, portare in dote al proprio allenatore i rinforzi richiesti. Dopo Arthur, passato alla Fiorentina, è molto vicina la cessione di Denis Zakaria al West Ham, mentre per Luca Pellegrini aumentano le pretendenti, con Fulham e Nizza molto interessate al calciatore. In entrata, definito un colpo per il futuro, l’ingaggio dalla seconda squadra del Valencia di Facundo Gonzalez, vincitore con la maglia dell’Uruguay del Mondiale Under 20 ai danni dell’Italia di Carmine Nunziata.

Da capire se il difensore centrale mancino resterà in rosa oppure, cosa più probabile, sarà mandato in prestito a farsi le ossa in Serie A, con la Salernitana pronta ad accoglierlo. Di Matias Soulé abbiamo scritto, con l’offerta giusta può partire a titolo definitivo, stesso discorso vale anche per Samuel Iling Junior, sul quale ci sono club inglesi. In tutto questo, Giuntoli sta lavorando anche per rinforzare il centrocampo e il nome sul quale sta concentrando le attenzioni è quello di Franck Kessie. L’ivoriano, arrivato al Barcellona lo scorso anno dal Milan a parametro zero, non è un titolare per Xavi che lo lascerebbe partire a cuor leggero.

Kessie-Juventus, fissate le prossime date clou per l’affare

Come vi raccontiamo da settimane, Kessie è un obiettivo concreto della Juventus che col Barcellona ha già raggiunto un principio d’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni. Un affare totale da circa 15 milioni di euro. Quello che manca è il via libera del calciatore che, visto l’impossibilità di giocarsi le proprie carte in Catalogna, gradirebbe un’esperienza in Premier League, dove il Tottenham appare pronto ad accoglierlo. Adesso, però, è tutto fermo in attesa del ritorno dalla tournée americana dei catalani.

Da mercoledì prossimo, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le varie trattative per Kessie entreranno nel vivo, ben sapendo che la Juve si è già mossa concretamente con club e giocatore, mentre gli ‘Spurs’ approfondiranno il discorso il prossimo 8 agosto, quando saranno a Barcellona per disputare il ‘Trofeo Gamper’. I rapporti tra i due club sono ottimi, vedremo se questo basterà a sbaragliare la concorrenza della Juventus. Vi terremo aggiornati