Alternative a DAZN: tutte legali e costano meno

Non solo DAZN per vedere il grande calcio; esistono, infatti, altre soluzioni che vanno incontro alle esigenze dell’utente.

Siamo sempre più vicini all’inizio della nuova stagione calcistica con le varie squadre che si stanno preparando, nel migliore dei modi, per farsi trovare pronti al calci d’inizio della prima giornata di Serie A.

Questo, dunque, è il periodo delle amichevoli che possono essere seguite su DAZN e Sky; un modo per permettere agli utenti di vedere i progressi delle loro squadre e cercare di cogliere novità tattiche che possono poi essere riportate all’interno della stagione.

La Serie A sarà visibile, come sappiamo, su DAZN; la piattaforma streaming, in previsione della nuova stagione, ha deciso di aumentare i prezzi degli abbonamenti. Una scelta che ha portato le polemiche degli utenti a cui, in ogni caso, viene offerta la doppia possibilità: pagare in una sola soluzione o nelle classiche dodici rate mensili. L’aumento dei prezzi è dovuto essenzialmente all’aumento dei contenuti per permettere una visione più ampia agli utenti.

Gli utenti si sono lamentati non solo per l’aumento dei prezzi ma anche per il rischio che, come successo alla prima giornata della scorsa stagione, si possano verificare dei problemi di visione delle partite. Problema che può essere risolto in alcuni semplici passaggi anche se, molto spesso, la difficoltà è del server. Esistono delle alternative a DAZN in modo da poter vedere, lo stesso, le partite di calcio? Scopriamolo

DAZN incluso con Sky: ecco come funziona

Abbiamo precedentemente sottolineato come le amichevoli siano visibili sia su DAZN sia su Sky; è possibile vedere anche le partite ufficiali delle varie squadre su entrambe le piattaforme.

Esiste, infatti, un canale che permette (attraverso Sky) di vedere le partite che vengono trasmesse su DAZN; questo, ovviamente, comporta ad un aumento della spesa. Al costo del piano di abbonamento di DAZN che, come sappiamo, può essere standard o plus, bisogna aggiungere cinque euro.

DAZN incluso con Timvision: il costo

Esiste, poi, un’altra possibilità anche se (bisogna sottolinearlo) è sempre collegata con DAZN che ha preso le redini del massimo campionato italiano negli ultimi anni.

In questo caso si tratta del discorso legato a Timvision; ovviamente solo gli utenti con questo operatore potranno usufruire di questa possibilità. Bene, in questo caso il costo del listino di DAZN è pari a 39.99 euro al mese.

Eleven Sports: prezzi abbonamento in streaming

Passiamo, poi, a Eleven Sports; bisogna andare a sottolineare una cosa molto importante e cioè come il servizio Eleven Sports sia stato disattivato in Italia a partire dallo scorso 24 luglio. Una scelta dettata dal fatto di far entrare i contenuti di Eleven all’interno di DAZN.

I contenuti aggiuntivi sono il basket, con le partite di Serie A e di Eurolega, le partite di calcio di Serie C, il fighting e il rugby italiano. Questo spiega anche il motivo del recento aumento dei prezzi

Fubo Tv: la vera alternativa a DAZN

Dopo aver parlato di Sky, Timvision e Eleven Sports dobbiamo menzionare quella che, probabilmente, è la vera alternativa a DAZN. Si tratta di Fubo Tv, un servizio che prende vita in America nel 2015 e permette la visione, con telecronaca inglese, delle partite di Serie A e della Coppa Italia.

Fubo Tv, dunque, la possiamo definire come la vera alternativa a DAZN; è a pagamento e, per vederla, è necessario avere una VPN.