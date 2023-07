Perché DAZN costa così tanto? Svelato il vero motivo, non ti piacerà

Cerchiamo di capire il motivo per cui DAZN è aumentato così tanto portando gli utenti a dover fare una spesa decisamente notevole.

Le squadre sono nel bel mezzo della preparazione; la nuova Serie A inizierà il prossimo diciannove agosto. Per quella data, i club devono farsi trovare pronti e, proprio per questo, la preparazione è fondamentale.

Bisogna mettere minuti nelle gambe ma soprattutto recuperare la giusta condizione fisica; i progressi delle varie squadre si possono vedere su DAZN che trasmette diverse amichevoli.

Sempre su DAZN ci sarà la possibilità, per gli utenti, di andare a vivere la nuova stagione calcistica; la speranza, da parte degli utenti, è che questa volta non si verifichino le classifiche difficoltà nella visione delle partite. Un problema risolvibile con alcuni passaggi anche se, non sempre, sono sufficienti.

Oltre alle difficoltà di visione, manifestatisi negli anni precedenti, gli utenti si sono lamentati per l’aumento dei prezzi degli abbonamenti che porteranno una spesa in più per poter seguire la propria squadra del cuore.

A livello di pagamento, DAZN offre due possibilità: o tutto in una sola soluzione o le classiche dodici rate. Facendo due rapidi conti, l’unica soluzione sembra essere sicuramente la più conveniente ma questo non ha messo un freno alle polemiche.

Gli utenti, per via delle esperienze degli anni passati (dove, andiamo a ripetere, si sono verificati dei problemi di visione delle partite), non hanno accettato di buon grado la scelta da parte di Dazn.

La stagione, amichevoli permettendo, non è ancora ufficialmente partita ma le polemiche non mancano; l’unico modo, per mettere tutti d’accordo, è che non si verifichino più problemi di visione delle partite.

DAZN ha aumentato i prezzi: il motivo

Come abbiamo detto, DAZN ha aumentato i prezzi offrendo però una doppia possibilità agli utenti che possono andare a pagare o in una sola soluzione o in dodici rate mensili. Le polemiche, per questa novità, non sono mancate ma la motivazione dell’aumento degli abbonamenti è molto semplice.

Dal prossimo sei settembre il costo dell’abbonamento aumenterà e la motivazione sta nell’arricchimento dell’offerta che, dallo scorso gennaio, ha visto l’arrivo di nuovi contenuti come il basket italiano, il basket europeo e il rugby. Più contenuti visibili, dunque, a cui è corrisposto l’aumento dei prezzi.

Una scelta, se vogliamo, logica ma che non è piaciuta agli utenti; troppo fresco il ricordo (è successo alla prima giornata dello scorso campionato) delle difficoltà di visione dei delle partite. La stagione non è ancora iniziata ma la temperatura sembra essere già piuttosto alta.