DAZN: prezzi degli abbonamenti in aumento per la prossima stagione

I prezzi degli abbonamenti di DAZN stagione 2023/2024: scopri quanto costano al mese e all’anno Start, Standard e Plus per vedere il calcio e gli altri sport.

Si avvicina il via della nuova stagione di Serie A e con essa arrivano tutte le informazioni sui servizi per la trasmissione delle partite del massimo campionato italiano di calcio. Come noto, DAZN ha acquistato i diritti per la trasmissione dei 380 match spalmati sulle 38 giornate in programma. Per gli appassionati e i tifosi, però, ci sarà una brutta sorpresa perché DAZN ha deciso di rivedere al rialzo i prezzi per la stagione 2023/2024.

DAZN Standard: in aumento i prezzi del pacchetto base per il calcio

Il pacchetto Standard include tutti gli sport disponibili su DAZN. Innanzitutto, il calcio, con tutte le partite di Serie A, LaLiga spagnola, la FA Cup inglese, la Serie C con Eleven, le coppe della UEFA, Champions League, Europa League, Conference League. Ci sono poi UFC, il pugilato di Matchroom, il basket italiano ed europeo, il football americano NFL. Con questo abbonamento si possono registrare fino a 6 dispositivi, ma solo possono essere connessi a DAZN in contemporanea solo 2 di questi e su una stessa rete internet domestica. Come anticipato, i prezzi sono lievitati:

Abbonamento mensile: 40,99 euro

Abbonamento annuale con pagamento mensile: 371,88 euro (30,99 euro al mese)

Abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione: 299 euro (24,91 euro al mese)

DAZN Plus: il pacchetto completo parte da 45,99 euro al mese!

Il pacchetto DAZN Plus permette la visione di tutto lo sport di DAZN, proprio come il pacchetto DAZN Standard, ma consente la possibilità di registrare fino a 7 dispositivi, con il collegamento in contemporanea di 2 di questi, ma fino a 2 reti internet domestiche diverse. Di fatto, quindi, c’è la possibilità di dividere il costo dell’abbonamento un amico o un parente. Una possibilità però, ben pagata: ecco i costi del pacchetto DAZN Plus per la stagione 2023/2024:

Abbonamento mensile: 55,99 euro

Abbonamento annuale con pagamento mensile: 551,88 euro (45,99 euro al mese)

Abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione: 449 euro (37,41 euro al mese)

Quanto costa DAZN START: prezzi invariati se non ti interessa il calcio

L’unico piano di abbonamento DAZN che non ha subito variazioni di prezzo è DAZN Start, ovvero quello che comprende gli sport da combattimento come il pugilato e le MMA dell’UFC, oltre al meglio del basket continentale, il football americano della NFL e tutto il basket italiano. Se non seguite il calcio, dunque, non avrete brutte sorprese. Anche in questo caso, pagando il piano annuale in un’unica soluzione il risparmio è notevole.