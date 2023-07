Dazn non funziona? Con questo semplice trucco risolvi subito il problema

La nuova stagione sta per iniziare e i tifosi delle varie squadre sperano di non incorrere, nuovamente, in problemi con Dazn.

Il prossimo diciannove agosto ripartirà la Serie A e i temi sono diversi; si va dal Napoli campione in carica ma senza Spalletti alla voglia della Juventus di tornare a dominare il massimo campionato italiano fino alle milanesi che hanno, come principale obiettivo, quello di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione. Non possiamo, poi, non considerare le ambizioni delle due romane e la forza dell’Atalanta che vuole confermarsi nella parte alta della classifica.

Per scoprire come si svilupperanno questi temi dobbiamo, solamente, aspettare il fischio d’inizio delle prima giornata di campionato. Come negli ultimi anni, Dazn ci accompagnerà per tutta la stagione nella visione delle partite di Serie A.

L’offerta Dazn, però, si è ampliata (con la presenza di altri sport) e questo ha portato ad un significativo aumento dei prezzi degli abbonamenti. Una decisione che non è stato completamente accettata dagli utenti; non sono mancate, infatti, le polemiche di fronte a questi aumenti anche se Dazn offre una doppia possibilità per risolvere il problema, o il pagamento in una sola soluzione o le classiche dodici rate mensile.

Bisogna, però, sottolineare come esista un modo per permettere agli utenti di risparmiare e vedere comunque il grande calcio. Le polemiche, però, non si sono fermate all’aumento dei prezzi; come al solito, infatti, gli utenti temono che possano esserci dei problemi di visione nel corso della stagione.

Una situazione verificatasi alla prima giornata dello scorso campionato quando scoppiò la polemica sui social per le difficoltà (in molti casi l’impossibilità), da parte degli utenti, di vedere le partite senza problemi di connessione. Anche in questo caso esiste la possibilità di risolvere il problema anche se, ovviamente, la speranza è che non si verifichino difficoltà di nessun tipo nel corso della prossima stagione.

Dazn non funziona: cause e come risolverlo

Non sempre DAZN offre una corretta visione delle partite; abbiamo ricordato del problema nella prima giornata della scorsa stagione. Qualora si dovesse riproporre questa difficoltà, esistono dei modi per risolvere la situazione; come prima cosa bisogna verificare se si è in un paese in cui la visione di Dazn è possibile. Successivamente bisogna controllare che ci sia la connessione ad internet e che la stessa connessione abbia una buona velocità.

Bisogna, poi, eliminare i cookie e svuotare la cache; controllare anche se si riesce a vedere un altro evento; per farlo è sufficiente cambiare canale. Altra possibile soluzione è quella di cambiare browser passando, ad esempio, dalla smart tv al cellullare per capire se il problema di visione persiste.

Queste sono le cose da fare per risolvere il problema in caso non si riesca a vedere Dazn; è possibile, però, che nessuna di queste soluzioni porti al risultato sperato e questo perché, solitamente, si tratta di un problema di server. La speranza è che, nella prossima stagione, le cose possano andare per il meglio senza nessun tipo di difficoltà.