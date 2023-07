DAZN, come pagare meno l’abbonamento? Con questo trucco risparmi tutti i soldi legalmente

La nuova stagione sta per iniziare e DAZN ha allargato l’offerta per i propri utenti; ecco come poter risparmiare i soldi.

Siamo nel pieno della preparazione estiva per le varie squadre di calcio che devono farsi trovare pronte per andare ad affrontare, nel migliore dei modi, la prossima stagione. I mesi estivi sono fondamentali perché permettono alla squadre di migliorare la condizione fisica e mettere minuti nelle gambe attraverso delle amichevoli.

Proprio le amichevoli, nello specifico più di trenta, sono visibili su DAZN che vuole accompagnare i tifosi nel vedere lo sviluppo delle proprie squadre e il graduale miglioramento in vista della stagione.

Le amichevoli sono un semplice antipasto di quello che si potrà vedere su DAZN; oltre al massimo campionato italiano, infatti, l’offerta si è arricchita con nuovi contenuti come il basket e il rugby. Ecco perché ci sarà una novità per quanto concerne i prezzi degli abbonamenti; dal prossimo sei settembre, infatti, il costo dell’abbonamento a seconda del piano che si è deciso di sottoscrivere, Standard o Plus.

Una situazione che ha portato diverse polemiche tra gli abbonati considerando un servizio, non sempre, eccellente; DAZN, però, pensa ai propri abbonati offrendo loro due possibilità di pagamento. A seconda del piano che si è sottoscritto, si può decidere di pagare in una sola rata (andando a risparmiare) o in dodici rate mensili.

Aspetto che non può non essere considerato; negli anni scorsi, infatti, capitava che alcuni utenti, una volta finita la stagione, toglievano l’abbonamento per poi riattivarlo due mesi dopo con l’inizio del nuovo campionato. Ora questa cosa non sarà più possibile e, l’unico metodo per risparmiare, è quello di pagare tutto in una sola soluzione.

Come detto questa novità ha portato non poche polemiche con gli utenti che considerano eccessivo l’aumento del prezzo; è bene sottolineare come DAZN offra la possibilità di recedere dal servizio entro il sedici settembre. A questo, però, bisogna aggiungere la possibilità di avere un risparmio sui soldi da pagare.

Codici e carte prepagate DAZN: ecco come risparmiare

L’aumento dei prezzi degli abbonamenti, per quanto riguarda DAZN, ha portato non poche polemiche; esiste, però, una possibilità di risparmiare e si tratta dei codici e delle carte prepagate. E’ possibile acquistarli nei principali negozi di elettronica ma anche nei supermercati o nei bar.

Per quanto riguarda il discorso del prezzo ne troviamo di due tipi: un mese a 39.99 euro e tre mesi a 99,90 euro. A livello di attivazione, invece, codici e carte possono essere attivati, in Italia, entro e non oltre 12 mesi dalla data di acquisto. E’ fondamentale sottolineare come possano essere utilizzati una sola volta.