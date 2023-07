Si avvicina a grandi passi: Zaniolo bianconero

Novità importanti per il futuro di Zaniolo, che può tingersi improvvisamente di bianconero: proposta in arrivo

In fatto di calciomercato, il nome di Nicolò Zaniolo rimane sempre piuttosto caldo. Il classe 1999 rimane uno dei talenti principali del calcio italiano e i sei mesi fin qui trascorsi al Galatasaray sembrano avergli fatto bene. Non è un caso che diverse squadre pensino a riportarlo in Italia.

Lo stesso Zaniolo ai microfoni di Tv Play in esclusiva aveva aperto al ritorno in Italia, dalle sue vacanze a Formentera, un mese fa. La redazione di Calciomercato.it, poi, vi aveva raccontato come su Zaniolo ci fossero stati i sondaggi di Fiorentina, Juventus e Milan. Con l’ulteriore indizio rilasciato dal dirigente dei viola Joe Barone, che aveva affermato come Zaniolo fosse principalmente interessato alla Juventus. Con ancora un mese di mercato davanti, occhio alle possibili evoluzioni che sembrerebbero proprio tingersi di bianconero.

Zaniolo bianconero, ma in Premier League: sprint del Newcastle

Ma non parliamo della Juventus, in questo momento. Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, infatti, si starebbe facendo avanti con convinzione il Newcastle in Premier League.

I ‘Magpies’, tornati in Champions League dopo vent’anni di assenza, hanno grandi ambizioni per questa stagione e puntano sia a un percorso lungo in Europa che a essere protagonisti in campionato. Per questo, avrebbero preso contatti con il Galatasaray. Dai turchi però nessuna apertura a sconti o formule particolari: per lasciare andare Zaniolo, occorrono i 35 milioni di euro della clausola. Anche se per la proprietà araba del Newcastle, una simile cifra non dovrebbe rappresentare un particolare problema. Da capire se il giocatore si farà tentare dalla pista inglese, e se soprattutto Juventus e Milan, rimaste solamente a livello di sondaggi fin qui, decideranno di rispondere per riportarlo in Serie A.