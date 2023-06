Dalla Fiorentina alla Juve e al Milan, le ultime su Zaniolo | CM.IT

L’ex Roma in esclusiva a Tv Play ha aperto al ritorno in Italia, lasciata lo scorso gennaio per trasferirsi al Galatasaray

Zaniolo torna protagonista del mercato. In esclusiva a Tv Play, in quel di Formentera, l’attaccante ora al Galatasaray ha aperto a un riapprodo in Serie A. E, proprio dall’Italia, qualcosa si muove per il classe ’99 a gennaio ceduto dalla Roma.

A Calciomercato.it arrivano ulteriori conferme sull’interesse della Fiorentina di Rocco Commisso. Il club viola ha parlato con entuorage di Zaniolo, tuttavia non si avvicina allo standard contrattuale del calciatore. In sostanza, la Fiorentina è lontana dal trovare un accordo con il 23enne di Massa, per poi iniziare una trattativa con il Galatasaray.

Dalla Fiorentina alla Juventus, tornata sulle tracce dell’ex Inter. I bianconeri stanno monitorando, ma fin qui – va detto – non hanno fatto passi concreti. Sempre viva, però, l’ipotesi di uno scambio con McKennie.

‼️ TV PLAY | #Galatasaray, Nicolò #Zaniolo in ESCLUSIVA sul futuro: “Sto bene in Turchia, vediamo cosa succede nel #mercato. Non si può mai dire niente” 🇮🇹 Sulla Nazionale: “A #Mancini devo tutto. Sarei felice se un giorno mi allenasse in un club”https://t.co/UEIWXowZdI — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 20, 2023

Per l’attaccante del Galatasaray, come appreso ulteriormente da CM.IT, si è rifatto avanti pure il Milan, però quelle coi rossoneri sono state solo delle chiacchierate. Il mercato, del resto, è appena partito, con il nome di Zaniolo già però molto ‘caldo’.