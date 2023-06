Juve con lo scambio, suggestione Fiorentina: le ultime su Zaniolo | CM.IT

Dopo sei mesi al Galatasaray, Nicolò Zaniolo potrebbe fare ritorno in Serie A: Juventus e Fiorentina sulle sue tracce

Nicolò Zaniolo, dopo aver lasciato la Roma nel febbraio scorso per approdare al Galatasaray, torna ad incendiare il calciomercato. L’ex calciatore dell’Inter è tornato anche in Nazionale e le voci sul suo futuro continuano a circolare con insistenza.

Quando l’8 febbraio scorso è stato ceduto dalla Roma, a causa di un rapporto ormai irrimediabilmente compromesso con l’ambiente giallorosso e l’allenatore José Mourinho, al Galatasaray per 16.5 milioni di euro (oltre a svariati bonus), tutti hanno pensato di aver fatto un affare. I giallorossi italiani, perché si liberavano di un calciatore che aveva dato problemi all’interno dello spogliatoio, mentre in Turchia lo aspettavano per accrescere ancora di più il tasso qualitativo della squadra di Okan Buruk. E in dieci presenze nella Super Lig, Zaniolo ha realizzato ben cinque reti contribuendo alla conquista del titolo del club di Istanbul

Un calciatore che, così dice chi lo ha visto da vicino in Nazionale, appare decisamente cambiato rispetto al recente passato. Più consapevole e maturo, nonostante i suoi 23 anni, pronto per diventare deciso e titolare inamovibile. Al Galatasaray o altrove, perché, come detto, le indiscrezioni sul suo futuro non si placano e portano tutte alla Serie A.

Juve con lo scambio, suggestione Fiorentina: Zaniolo agita il mercato

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, gli approcci della Juventus di Massimiliano Allegri, vecchio estimatore di Zaniolo, e della Fiorentina vengono confermati.

Nel caso dei bianconeri, però, la proposta da presentare al Galatasaray prevede una contropartita tecnica che risponde al nome di Weston McKennie, giocatore gradito ai giallorossi. Lo statunitense viene valutato 30 milioni di euro dalla società piemontese, cifra che si avvicina alla clausola rescissoria presente nel contratto di Zaniolo, pari a 35 milioni di euro. Per quanto riguarda i viola di Rocco Commisso, la ricerca in quella zona di campo continua e, oltre a Berardi del Sassuolo, è stato sondato anche il Galatasaray per conoscere i termini di questa eventuale operazione. Una pista, quest’ultima, che viene definita suggestiva, ma di non semplice realizzazione. Complice anche la valutazione del cartellino e le modalità di cessione. Il Galatasaray non ha intenzione di abbassare le richiesta e vorrebbe trattenere Zaniolo anche nella prossima stagione, almeno allo stato attuale, motivo per il quale diventa difficile ipotizzare una soluzione a breve termine della questione. Con lo stesso calciatore che non spinge per andare via a tutti i costi. Situazione fluida, vi terremo aggiornati