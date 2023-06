“Non lo vorrei mai”: Zaniolo-Juventus, cosa sta succedendo

Nicolò Zaniolo non ha fornito una buona prestazione contro la Spagna: per lui si parla di Juventus, ma è polemica

L’Italia sconfitta dalla Spagna nella semifinale di Nations League. Tra gli azzurri non ha convinto Nicolò Zaniolo tornato a vestire la maglia della Nazionale, e autore di una prestazione non convincente.

L’ex Roma, ora al Galatasaray, ha avuto il merito di conquistare il calcio di rigore del momentaneo 1-1 ma ha anche fallito una grande palla gol nella ripresa e in generale non ha dato l’apporto sperato. Su di lui si parla da giorni di un possibile ritorno in Serie A, con la Juventus interessata al suo acquisto.

I bianconeri sono sulle tracce del 23enne di Massa da anni ormai e anche in questa finestra di mercato, da Torino è forte l’interesse per il calciatore. Un obiettivo che bisognerà vedere quanto concretizzabile nelle prossime settimane, anche se arrivano voci contrarie al suo approdo in bianconero.

Calciomercato Juventus, no a Zaniolo: i tifosi insorgono

Nicolò Zaniolo alla Juventus non ha il favore del popolo bianconero, stando alle reazioni dopo Spagna-Italia.

La prestazione del calciatore è stata giudicata insoddisfacente ed è stata vista come una conferma da chi non lo considera un profilo su cui fare affidamento. Ecco allora che diversi tifosi della Juventus su Twitter si sono schierati contro l’arrivo di Zaniolo: “Non lo vorrei mai” scrive un utente, dando ragione a chi snocciola alcuni dati non positivi del 23enne.

“Ha più cartellini che gol e assist, ha avuto due gravi infortuni e ha un carattere non facile: tra i due mi tengo Kulusevski” rilancia un altro tifoso della Juventus. Ma a criticare Zaniolo non sono soltanto i bianconeri: la prestazione del calciatore non è andata giù a diversi utenti su Twitter che se la sono presa con Mancini per averlo convocato e quindi lasciato in campo per tutta la partita.

Ecco alcuni tweet:

Zaniolo ha giocato oggi come se giocassi nella juve di allegri e devo dire ha toccato solo 3 o 4 palloni, servirebbe un attaccante di esperienza che fa salire la squadra dacsolo — Gianfranco Trovato (@GianfrancoTrov) June 15, 2023

Ma Mancini sta scherzando? Mettendo Zaniolo in campo e' un insulto. Togliendo Immobile e lasciando lui dentro ancora di piu'. Idem Bonucci, con Romagnoli e Casale a casa. Non ho parole… @radiosei @alessiobuzzanca @stefano_pantano #Zaniolo — Intanto (@Solanio10) June 15, 2023

Ma dove vogliamo andare finché gioca gente come Bonucci, Jorginho e Zaniolo — Matteo (@Matteo_003) June 15, 2023

Zaniolo non lo vorrei mai… — Francesco Morri 🇮🇹🇺🇦🕊️🤍🖤 (@FMorriMorri) June 15, 2023