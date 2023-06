Zaniolo apre al ritorno in Italia: “Vediamo cosa succede” | VIDEO ESCLUSIVO TV PLAY

Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di TV Play del suo futuro e del rapporto con il commissario tecnico Roberto Mancini

Si parla con frequenza di un possibile ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo. Al Galatasaray dallo scorso febbraio, il calciatore è nel mirino della Juventus che, come raccontato da Calciomercato.it, potrebbe imbastire una trattativa inserendo McKennie come contropartita.

La nostra redazione vi ha confermato anche l’interesse della Fiorentina, con i viola che hanno chiesto informazioni al club turco sulla fattibilità dell’operazione. Ritorno in Italia da non escludere quindi per il 23enne che ha un contratto fino al 2027, nel quale è presente una clausiola da trentacinque milioni di euro.

Proprio sul ritorno in Italia si è soffermato lo stesso Zaniolo, intervenendo in esclusiva a TV PLAY. Il calciatore ha aperto la porta al rientro in Serie A e ha raccontato anche del suo rapporto con il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.

Zaniolo a TV PLAY: “Ritorno in Italia? Non si può mai dire”

Argomento principale è ovviamente il futuro di Zaniolo, considerato le tante voci sul suo conto e l’interesse di Juventus e Fiorentina.

Il 23enne di Massa ha affermato: “Sto bene in Turchia, vediamo cosa succede nel mercato. Non si può mai dire niente, quello che succede si vedrà”. Dal futuro al presente con il rapporto con Roberto Mancini che lo ha richiamato in Nazionale: “Come dicevo prima della partita con la Spagna, a Mancini devo tutto, mi ha chiamato ancora prima che facessi una partita nel calcio che conta. Devo tutto a lui, devo ringraziarlo per la fiducia che mi dà sempre. Poi, come dicevo prima, nel calcio non si può mai sapere quello che succede, ma sarei felice se un giorno mi allenasse in un club”.