Lozano e Politano via da Napoli: Garcia trova la soluzione più economica

Nel caso in cui Lozano e Politano decidano di lasciare il Napoli, Rudi Garcia ha già pronta la soluzione ideale e anche più economica.

Il Napoli fa piccoli esperimenti in attacco, senza stravolgere troppo la formazione. Contro la Spal sono arrivate nuove indicazioni importanti per il mister, che ha potuto vedere a che punto della condizione atletica si trovano i suoi ragazzi. In particolare, ha osservato i movimenti, gli atteggiamenti dei suoi titolarissimi, da Meret a Di Lorenzo fino al bomber Osimhen.

C’è però un calciatore che ha stupito più di tutti, pur giocando “fuori ruolo”. Infatti, tra i migliori del test match terminato 1-1 bisogna segnalare Giacomo Raspadori, che ha disputato la gara da esterno d’attacco sulla corsia di destra. L’ex Sassuolo ha rimpiazzato Politano, utilizzato per il primo tempo e non particolarmente esplosivo.

E la soluzione adottata da Garcia potrebbe stravolgere le carte in tavola. Soprattutto per questa finestra di mercato.

Napoli, Lozano e Politano tra rinnovo e mal di pancia: lo scenario

Sono giorni caldi per i due attaccanti, che da anni si giocano il posto da titolare con una concorrenza spietata. Il messicano è arrivato a Dimaro molto presto a causa del suo infortunio. Ha iniziato immediatamente la riabilitazione per recuperare dal problema al ginocchio, ma non è ancora pronto per scendere in campo e non ha caso ha potuto solo guardare le partite dei suoi compagni.

Lozano è uno dei calciatori in scadenza di contratto e De Laurentiis l’ha invitato a riflettere: rinnovare a ribasso o andare altrove. Impossibile per il Chucky pensare di chiudere a Napoli fino alla scadenza e andarsene a parametro zero. Attualmente, non ci sono offerte allettanti per il numero 11 azzurro, ma si registra un solo interesse da parte del Los Angeles di Chiellini. Meta non graditissima dal messicano, che cercherebbe un club europeo.

C’è però anche la situazione Politano che tiene banco all’interno dello spogliatoio del Napoli. Infatti, alcune recenti dichiarazioni dell’ex Inter hanno alzato un polverone mediatico che hanno imbarazzato lo stesso agente: “Si è espresso male – ha tuonato Giuffredi riferendosi alle parole di Matteo sulla volontà di giocare di più – Lui e Lozano sono entrambi sofferenti dal turnover fatto da Spalletti. Ha esternato il suo stato d’animo per la prima volta da quando non c’è più il mister”. In ogni caso, Politano è legato al Napoli fino al 2025, ma se volesse lasciare il club la porta è aperta: De Laurentiis non vuole trattenere nessuno.

Raspadori è la soluzione ad ogni problema

Garcia ha provato Raspadori da esterno destro. Una soluzione originale, dettata dall’esigenza di inserire un giocatore in quella posizione. Il numero 81, però, ha dimostrato di avere gamba, di essere rapido con i piedi, di saper accentrarsi al momento giusto. E’ stato protagonista con diversi tentativi a rete, sventati dalla difesa o dal portiere avversario.

Jack in questi anni ha dimostrato di essere un jolly su tutto il reparto offensivo: ala sinistra, trequartista, seconda punta, falso nueve e ora anche ala destra. Per Garcia è una piacevole scoperta, nonostante le preferenze di Raspadori siano chiare: “Mi sento più a mio agio nelle zone centrali – ha detto qualche settimana fa in ritiro a Coverciano – Se domani giocherò più da esterno, sulla trequarti, non importa. Riuscirò ad arrivare nelle zone in cui so far male”.

Insomma, la determinazione al pupillo di Mancini non manca. E questa possibilità di svariare in diversi ruoli dell’attacco potrebbe essere un’arma in più per Garcia. Soprattutto per quanto riguarda il mercato. In caso di addio di Politano o Lozano, Raspadori potrebbe essere il sostituto ideale. La scelta più economica in assoluto. ADL ringrazierà.