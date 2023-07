Osimhen-Zielinski, Garcia è stato chiaro: arriva l’annuncio

Prosegue il ritiro estivo a Dimaro del Napoli di Rudi Garcia già sceso in campo anche per la prima amichevole. Intanto lo stesso allenatore ha rilasciato un’intervista

Domani pomeriggio il Napoli scenderà in campo per la seconda amichevole estiva contro la Spal dopo la vittoria contro l’Anaune. Un test maggiormente importante per Rudi Garcia che ora sta lavorando con i ranghi decisamente più allargati e ricchi di titolari.

Gli stessi calciatori importanti che il tecnico transalpino spera di avere ancora tutti a disposizione anche per l’intera stagione. Di questo ed altro ha parlato proprio Garcia ai microfoni di ‘Sky Sport’, entrando nel merito delle strategie di calciomercato: “Noi lavoriamo ovviamente con il presidente e la squadra dedicata a questo mercato: Maurizio Micheli, Mauro Meluso che è appena arrivato, Giuseppe Pompilio, che era qua anche l’anno scorso. Quindi stiamo lavorando forte su questa cosa, ma direi che il primo mercato dove dobbiamo avere successo è tenere tutti i giocatori della squadra“.

Calciomercato Napoli, Garcia: “Dobbiamo tenere i nostri giocatori”

Garcia parla chiaro e chiede quindi la permanenza dei big. La stagione è in fase di preparazione e in quel di Dimaro l’allenatore francese inizia a tessere l’intelaiatura della sua squadra.

Al netto del rinnovo di Di Lorenzo, annunciato ieri dal presidente De Laurentiis, Garcia si è quindi soffermato anche sulle questioni legate a due calciatori molto importanti come Osimhen e Zielinski.

Garcia non ha dubbi: “La società va avanti sul caso di Piotr Zielinski, non so se c’è un caso Osimhen, visto che è sotto contratto. Secondo me non c’è, però direi che la prima cosa per me è questa, la più importante: tenere i nostri giocatori”. Un concetto quindi ribadito ancora una volta quello espresso a chiare lettere dal tecnico transalpino, che ha tutte le intenzioni di affrontare la stagione con l’organico al completo.