I dieci big match della fase a gironi dei Mondiali 2026: tutti decisivi per la qualificazione

Vi segnaliamo i dieci match più interessanti della fase a gironi dei Mondiali 2026 dal 16 al 28 giugno

C’è chi afferma che il format a 48 squadre non sia congeniale ai Mondiali di calcio. L’ allargamento eccessivo delle partecipanti alla competizione influirebbe e non poco sulla qualità di alcune partite soprattutto nella fase a gironi dove possono esserci incroci alquanto “pericolosi” tra le big e compagini nettamente inferiori.

Il 7-1 rifilato dalla Germania a Curaçao ha favorito chi sostiene questa posizione. Altri confronti, sulla carta impari, ne vedremo ancora nei prossimi giorni nei quali però non mancheranno anche partite di grande interesse, tra le più attese della fase a gironi. Brasile-Marocco, Olanda-Giappone e soprattutto Costa d’Avorio-Ecuador hanno riservato momenti di ottimo calcio, gli stessi che ci attendiamo da queste dieci incontri che si disputeranno tra martedì 16 e domenica 28 giugno.

I big match da non perdere nella fase a gironi dei Mondiali

Eccovi la nostra selezione:

Martedì 16 giugno: Francia-Senegal (ore 21; New York)

(ore 21; New York) Mercoledì 17 giugno: Inghilterra-Croazia (ore 22; Dallas)

(ore 22; Dallas) Sabato 20 giugno: Olanda-Svezia (ore 19; Houston)

(ore 19; Houston) Sabato 20 giugno: Germania-Costa d’Avorio (ore 22; Toronto)

(ore 22; Toronto) Lunedì 22 giugno: Argentina-Austria (ore 19; Dallas)

(ore 19; Dallas) Giovedì 25 giugno: Brasile-Scozia (ore 24; Miami)

(ore 24; Miami) Venerdì 26 giugno: Turchia-Usa (ore 4; Los Angeles)

(ore 4; Los Angeles) Venerdì 26 giugno: Norvegia-Francia (ore 21; Boston)

(ore 21; Boston) Sabato 27 giugno: Uruguay-Spagna (ore 2, Guadalajara)

(ore 2, Guadalajara) Domenica 28 giugno: Portogallo-Colombia (ore 1.30; Miami)

Due dei 10 match selezionati hanno come protagonista la Francia, inserita nel girone I con due delle potenziali outsider del torneo ovvero la Norvegia di Haaland e il Senegal. Inghilterra-Croazia è stata una semifinale del Mondiale nell’edizione 2018 con i balcanici che vinsero 2-1 con il gol decisivo di Mario Mandzukic ai supplementari.

Sabato 27 giugno, Uruguay e Spagna potrebbe giocarsi a Guadalajara il primato del gruppo H che comprende anche l’Arabia Saudita e l’esordiente Capo Verde. Stessa situazione, domenica 28 giugno, nello scontro diretto tra il Portogallo e la Colombia, le due compagini favorite nel gruppo K del quale fanno parte anche l’Uzbekistan di Cannavaro e la Repubblica Democratica del Congo.

Decisive per la vetta dei rispettivi gironi potrebbero essere anche Olanda-Svezia e Argentina-Austria. Entrambe però sono in programma alla seconda giornata dei gruppi F e J. Con il format a 48 squadre passano ai sedicesimi di finale le prime due classificate di ciascun raggruppamento oltre alle 8 migliori terze.