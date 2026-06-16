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L’irruzione della Juve rallenta la Roma: ribaltone in Serie A

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Nome nuovo per il calciomercato bianconero, giallorossi e Fiorentina avvisati

Dopo aver salutato Damien Comolli e essersi affidata a Giovanni Carnevali, la Juventus ha iniziato a pianificare nuovamente il proprio futuro, partendo dal riallacciare i contatti con l’entourage di Dusan Vlahovic per tentare un ribaltone sul fronte rinnovo contrattuale, accantonato in precedenza anche per i pessimi rapporti con il dirigente francese.

Luciano Spalletti allo Stadio Olimpico
L’irruzione della Juve rallenta la Roma: ribaltone in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un altro punto di priorità massima in casa bianconera riguarda le cessioni che, senza gli introiti della Champions League, serviranno anche a finanziare il mercato in entrata. Bremer, Cambiaso, David, Di Gregorio, Gatti, Koopmeiners, Openda Zhegrova sono solo alcuni dei calciatori per cui la Vecchia Signora è pronta ad ascoltare offerte.

Peggiore in campo anche con l’Olanda durante i minuti disputati contro il Giappone, l’ex Atalanta potrebbe essere sostituito da un calciatore con spiccate doti offensive, come il Teun ammirato a Bergamo. Secondo footballtrasnfers.com, infatti, anche i bianconeri si sono iscritti alla corsa per Sven Mijnans.

Autorei di 21 gol e 9 assist in tutte le competizioni, il numero 10 dell’AZ piace da tempi non sospetti anche a Bologna, Fiorentina Roma e la sua valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro,

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