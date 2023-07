Da Politano e Zaccagni a Di Lorenzo e Faraoni: Giuffredi tratta a Dimaro

Politano, Zaccagni, Di Lorenzo e Faraoni, tutti assistiti da Mario Giuffredi: il procuratore tratta a Dimaro proprio in queste ore

Il calciomercato è entrato nel vivo ed il ruolo degli agenti, si sa, ha ormai acquisito sempre maggior rilievo. Tra i possibili protagonisti di questi giorni ci sarà sicuramente Mario Giuffredi, che sotto la sua ala può vantare la presenza di calciatori italiani di talento come Matteo Politano, Mattia Zaccagni, Giovanni Di Lorenzo e Davide Faraoni.

Non solo i sopracitati, anche un altro campione d’Italia in carica come Mario Rui è assistito da Giuffredi, così come il centrale della Lazio Nicolò Casale, i terzini Hysaj e Biraghi ed il fresco campione d’Europa Under 19 Francesco Pio Esposito. Una serie di profili, per lo più italiani, che hanno già dimostrato, o che in futuro proveranno a farlo, affidabilità e talento.

Un mix esplosivo che, con l’arrivo della fase più calda delle trattative, permette di far entrare in scena anche lo stesso procuratore. Proprio in queste ore, infatti, Mario Giuffredi ha raggiunto il ritiro del Napoli di Dimaro ed è intenzionato a trattare per il futuro dei suoi assistiti.

Di Lorenzo e Politano, ma non solo: gli affari di Giuffredi

Saranno i dettagli a fare la differenza sugli affari che il noto agente cercherà di chiudere dall’Hotel Rosatti, soprattutto con il presidente De Laurentiis. E’ proprio con il patron campione d’Italia in carica che bisognerà sciogliere ogni dubbio in vista di ipotetiche trattative.

A partire dalla priorità assoluta: prolungare il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. E’ il terzino azzurro il primo nome nella lista delle priorità partenopee. Già ad inizio mese, vi avevamo parlato dell’intenzione di trattenere ulteriormente il giocatore toscano, l’incontro di queste ore servirà a capire se per altre due o persino tre stagioni e, soprattutto la cifra da pattuire. Al momento il quasi 30enne percepisce un ingaggio da 2,3 milioni di euro a stagione.

Sulla stessa fascia potrebbe arrivare al Napoli, Davide Faraoni dall’Hellas Verona. Affare da 2 milioni più bonus e contratto fino al 2026 al capitano dei gialloblu, che rinforzerebbe ulteriormente il lato destro dopo la partenza di Bereszynski ed il quasi sicuro prestito di Zanoli al Genoa. Si parlerà poi di Mario Rui, il cui contratto è in scadenza nel 2025 ma, che almeno per il momento, non appare una priorità assoluta rinnovarlo.

Conferme, ma anche possibili partenze. E’ questo il destino di Gianluca Gaetano, che potrebbe lasciare in prestito il Napoli per la prossima stagione, nel tentativo di trovare più spazio per affermarsi. Più delicata la pista Politano, anche lui in scadenza nel 2025 e desideroso di giocare di più. Saranno ore caldissime per comprendere meglio le intenzioni di Mario Giuffredi e del Napoli, dopo che il calciatore ha giocato e segnato nella prima amichevole disputata con Rudi Garcia in panchina.

Zaccagni e Casale, gli affari con la Lazio

Se per il difensore centrale il contratto è in scadenza nel 2027 e sembrerebbe aver ottenuto la piena fiducia di Maurizio Sarri per disputare ancora da titolare la prossima stagione in biancoceleste, il contratto dell’esterno sinistro d’attacco andrà rivisto presto.

Mattia Zaccagni, infatti, ha un contratto in essere fino al 2025, il che vuol dire che la prossima estate sarà già proiettato verso la scadenza. Nel giorno delle sue nozze, il presidente Claudio Lotito gli avrebbe già promesso il rinnovo, ma di cifre bisognerà ancora parlare e per questo servirà proprio Mario Giuffredi, che magari farà visita ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio, dopo aver lasciato Dimaro.