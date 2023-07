L’Inter si prende il dopo Onana: è arrivata la svolta

È arrivata la svolta per il dopo Onana, l’Inter si appresta a consegnare il nuovo portiere ad Inzaghi: novità anche sul secondo

Una delle telenovele più importanti di questa prima parte di calciomercato è quella relativa ad André Onana e al suo sostituto in nerazzurro. Il portiere camerunese è volato a Manchester, dove si prenderà la scena all’Old Trafford e nel campionato più importante del mondo. L’Inter, nel frattempo, sta sbloccando la situazione per il suo sostituto.

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine fin dai primi di luglio, il candidato numero uno per la porta nerazzurra resta Yann Sommer. Il portiere svizzero è in uscita dal Bayern Monaco, che però sta prendendo tempo per comprendere a fondo quali siano le condizioni di Manuel Neuer. Dopo tanta attesa, con la trattativa rimasta in stand-by, la svolta potrebbe essere vicinissima: tra la giornata di oggi e quella di domani, infatti, i bavaresi potrebbero finalmente liberare Sommer e consegnarlo così all’Inter. Anche perché il Bayern ha deciso di fiondarsi con decisione su David Raya, portiere classe ’95 di proprietà del Brentford. Una buona notizia per Ausilio e Marotta, che sistemata la questione portiere vorrebbero consegnare anche un secondo di livello a Simone Inzaghi.

Sommer alla svolta decisiva: Audero pronto a superare Trubin

L’erede di André Onana nella porta dell’Inter assume sempre di più le fattezze di Yann Sommer. Sarà il portiere svizzero, con tutta la sua esperienza e le sue qualità, a difendere i pali di San Siro.

Una gran bella notizia per Simone Inzaghi, che ora si trova in tournée in Giappone senza il portiere titolare. All’appello, poi, manca anche il vice dello svizzero. Anche in questo senso arrivano importanti novità: la trattativa per Trubin non sta vivendo sussulti o svolte, con lo Shakhtar che non si schioda dalle sue posizioni, e allora tornano a salire le quotazioni di Audero. L’italo-indonesiano conosce benissimo la Serie A e rappresenterebbe il back-up perfetto per Sommer: il reparto nerazzurro finalmente prende forma.