Giuntoli chiama Conte: ecco cosa sta succedendo alla Juventus

Il contatto tra Giuntoli e Conte e i risvolti immediati in sede di calciomercato: la chiamata non è affatto passata inosservata

Dopo una prima parte di campagna acquisti senza particolari scossoni, il lampo della Juventus su Lukaku sta inevitabilmente calamitando l’attenzione mediatica.

Quando l’Inter sembrava ad un passo dal mettere le mani sul gigante belga, l’accordo trovato tra l’attaccante del Chelsea e i bianconeri ha fatto sì che Marotta ed Ausilio decidessero di virare su altri obiettivi. Condizione necessaria e sufficiente per l’approdo all’ombra della Mole di ‘Big Rom’, però, resta sempre la cessione di Dusan Vlahovic, per il quale il Paris Saint Germain potrebbe farsi vivo in maniera concreta dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi.

La Juventus, infatti, ha trovato l’accordo anche con il Chelsea, sulla base di una valutazione complessiva che tra parte fissa e bonus lambisce la soglia dei 40 milioni di euro. In questo incredibile effetto domino, inoltre, potrebbe aver giocato un ruolo non trascurabile l’allenatore che più di tutti ha valorizzato le qualità di Lukaku: Antonio Conte.

Calciomercato Juventus, telefonata Giuntoli-Conte: “Chiesta una panoramica su Lukaku”

No, l’intervento di Conte non sarebbe propedeutico ad un suo ritorno sulla panchina della Juve. Contattato da Giuntoli, infatti, l’ex allenatore del Tottenham avrebbe ‘offerto’ una sua panoramica del Lukaku calciatore, illustrando all’uomo mercato della Juve pregi e difetti del belga. Di questo è convinto Luca Momblano che nel corso della diretta su Top Calcio 24 ha raccontato questo curioso aneddoto:

“Posso ora raccontare un retroscena. Mi hanno riferito che tre settimane fa c’è stata una telefonata tra Giuntoli ed Antonio Conte. Giuntoli ha chiesto a Conte una panoramica del Lukaku calciatore; ho zero dubbi sull’affidabilità di questa fonte. Peraltro la telefonata è avvenuta negli stessi giorni in cui l’attaccante belga aveva chiamato Conte per capire se si sarebbero potuti trasferire insieme in un club arabo.”

Il quadro delineato da Conte sarà stato sicuramente positivo, visto che la Juve ha poi deciso di rompere gli indugi per Lukaku, beffando di fatto l’Inter che pensava di avere dalla sua il sì convinto del calciatore.