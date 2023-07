DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 16 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di domenica 16 luglio

La telenovela Lukaku scuote il mercato: l’Inter si tira fuori dalla corsa e molla il centravanti belga, promesso sposo dei nerazzurri fino a qualche giorno fa. Adesso Marotta e Ausilio cercano le alternative con Balogun, Taremi e Morata sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Intanto la Juventus è in pressing su ‘Big Rom’, ma prima deve piazzare Vlahovic in uscita. Sul serbo, valutato 80 milioni di euro, c’è l’offensiva del Paris Saint-Germain. Non si ferma il Milan che dopo Pulisic ha praticamente chiuso anche per Reijnders: il centrocampista olandese è atteso già domani a Milano per visite mediche e firma con il ‘Diavolo’.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di domenica 16 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

8.44 – Il Milan è pronto ad accogliere Reijnders a centrocampo: l’olandese dell’AZ Alkmaar è atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto con i rossoneri di Pioli.

8.02 – L’Inter dimentica Lukaku: domani vertice con Inzaghi per scegliere il prossimo centravanti dopo l’addio al belga. Balogun il preferito, in corsa anche Taremi e Morata. Sogno Hojlund ma costa troppo.