Dall’Inter al Manchester United: ultimi dettagli per Onana | CM.IT

L’Inter vicina a chiudere la cessione di Onana al Manchester United: cifre e dettagli dell’affare

Il caso Lukaku e la ricerca di un nuovo centravanti non sono gli unici argomenti all’ordine del giorno in casa Inter. Dopo i grandi passi in avanti compiuti in settimana, nerazzurri e Manchester United sono pronti a chiudere una volta per tutte l’affare André Onana. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, tra questa sera e domani i due club proveranno a definire gli ultimi dettagli della trattativa.

L’intesa sulle cifre è stata trovata per circa 46 milioni di sterline con bonus (53,5 milioni di euro), mentre per il portiere ex Ajax è pronto un contratto di quattro anni più uno, con ingaggio a salire. Per dare il definitivo via libera, mancano solamente alcuni dettagli legati alle modalità di pagamento e alla suddivisione dei bonus.