Fatta per Onana: i dettagli dell’addio all’Inter

Ormai ci siamo, anticipazioni confermate sul futuro di Onana. Manchester United nel destino del portiere dell’Inter: i dettagli dell’affare

Un’altra telenovela estiva di calciomercato è ormai alla sua conclusione: Andrè Onana è pronto per il Manchester United con l’addio all’Inter dopo appena un anno dal suo arrivo a parametro zero dall’Ajax.

Breve ma intensa l’avventura milanese dell’estremo difensore camerunense che ha dapprima scalzato Handanovic nelle gerarchie interne dopo una manciata di partite ad inizio stagione, per poi divenire nel tempo un autentico fattore aggiunto per il gioco e i successi annuali della squadra di Simone Inzaghi.

Portiere forte fisicamente, di struttura, dotato di enormi riflessi e qualità, il tutto unito a freddezza, personalità e capacità di impostare dal basso con i piedi, una dote che non poteva passa inosservata. Così come sotto i riflettori ci è finita la sua intera stagione, tanto da attirare le mire di un club potente e forte economicamente come il Manchester United, che sarà la sua prossima dimora.

Il camerunense sarà molto presto a tutti gli effetti un portiere della compagine di Old Trafford, andando a prendere il posto del veterano De Gea.

Calciomercato Inter, fatta per Onana al Manchester United: visite nei prossimi giorni

Le parti in causa per Onana si erano avvicinate col passare del tempo, e come anticipato da Calciomercato.it si è arrivati quindi a dama con la definizione degli ultimi dettagli.

Come evidenziato già nelle scorse ore dalla nostra redazione l’intesa sulle cifre è stata trovata per circa 46 milioni di sterline con bonus (ovvero 53,5 milioni di euro). Per Onana invece pronto un contratto da quattro anni più uno, con ingaggio a crescere.

Tutti i tasselli dunque al loro posto per una trattativa definita, con l’Inter che si prepara a mettere a referto una grande cessione, con enorme plusvalenza annessa, appena un anno dopo l’arrivo dell’estremo difensore. Lo stesso Onana dovrebbe sostenere le visite mediche di rito tra domani e martedì.