“Pogba sacrificabile e spinto verso l’Arabia Saudita”, il verdetto non lascia dubbi

Il futuro di Paul Pogba alla Juventus tiene banco, il centrocampista francese verso l’Arabia: le probabilità crescono, l’annuncio

Arabia Saudita pigliatutto. Gli sceicchi hanno fatto irruzione in grande stile sul mercato e ora stanno cingendo d’assedio la Serie A. Contratto faraonico a Milinkovic-Savic, proposta super a Zielinski e nel mirino è finito anche Berardi. La redazione di Calciomercato.it vi sta tenendo costantemente aggiornati sugli ultimi movimenti. Che possono riguardare anche Paul Pogba, a sua volta nome seguito con grande interesse dalla Saudi League.

A Tv Play, il giornalista francese Vezirian ha svelato come Pogba stia pensando alla proposta. Uno scenario, quello che vede il centrocampista della Juventus verso l’Arabia, confermato anche da Sebastien Frey, che sempre a Tv Play ha spiegato: “Nella scelta c’è qualcosa che potrebbe pesare, Pogba fuori dal campo ha avuto vicende che gli hanno causato problemi psicologici. In casa Juventus c’è ancora grande entusiasmo attorno a lui, ma i bianconeri non possono permettersi un’altra annata fallimentare da parte sua. Credo sarebbe più sacrificabile lui rispetto a Vlahovic e Chiesa. Pogba dovrebbe probabilmente concentrarsi sul divertirsi nella parte finale di carriera, gestendo bene il suo fisico, il treno della nazionale l’ha perso e sarà difficile recuperarlo”.

Non solo Pogba, Frey annuncia il futuro di Osimhen

Nel suo lungo intervento, Frey ha parlato anche di un altro giocatore il cui nome può diventare caldissimo in tema di mercato: Victor Osimhen.

E il motivo è presto detto: su di lui, potrebbe piombare il Psg. “Al posto di Mbappé, se fossi nei francesi prenderei Osimhen – ha dichiarato Frey – Ce lo vedrei bene, con 120 milioni si può prendere dal Napoli. Mbappé andrà via l’ultimo giorno di mercato, il Psg non può permettersi di perdere a zero l’emblema del calcio francese, scoppierebbe un vero caso diplomatico”.