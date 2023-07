Calciomercato, tutte le news e le trattative di venerdì 7 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di venerdì 7 luglio

Si è conclusa la lunga telenovela su Davide Frattesi: ieri l’Inter ha ufficializzato l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto dell’ormai ex centrocampista del Sassuolo. Il Manchester United accelera per Onana, Marotta e Ausilio in pressing su Trubin per rimpiazzare il camerunese tra i pali. I cugini del Milan intanto accolgono Romero, con il baby argentino che ha firmato ieri il suo contratto nella sede rossonera. La Juventus continua a inseguire Milinkovic-Savic, mentre Pogba e Bonucci potrebbero salutare la ‘Vecchia Signora’.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di venerdì 7 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

00.14 Come riferito da gazzetta.it, è sempre più vicino il ritorno di Lukaku all’Inter: affare sbloccato a titolo definitivo, pronta un’offerta da 30 milioni più bonus.

23.56 Ipotesi Terzic per il Bologna: l’effetto domino si innescherebbe qualora la Fiorentina riuscisse a chiudere l’affare Parisi.

23.55 La Lazio continua a trattare per Orsolini: c’è distanza tra domanda ed offerta.

23.54 Giuseppe Pezzella nel mirino dell’Empoli in caso di addio di Parisi.

23.33 Doppia idea per l’Hellas Verona: Saponara e Destro, due ipotesi che gli scaligeri stanno valutando.

23.32 Venuti può tornare al Lecce: trattativa in corso.

23.31 Il portiere del Cagliari potrebbe essere Scuffet: valutazione in corso, nel week end ci sarà il dentro o fuori per capire la fattibilità dell’operazione.

23.05 – Il Genoa mette Retegui nel mirino: i rossoblù sognano il grande colpo in attacco ma c’è molta concorrenza. L’ideale sarebbe centrare l’accoppiata offensiva con Colombo.

22.42 – UFFICIALE: Crespo rinnova per un altro anno, fino a giugno 2024, il contratto da allenatore con l’Al Duhail.

21.52 – UFFICIALE: contratto annuale per Lisandro Lopez con gli arabi dell’Al Khaleji.

21.35 – Inter, idea Majer: il centrocampista croato del Rennes stuzzica i rossoneri, ma la valutazione è sui 40 milioni.

20.50 – Il Milan è sempre più vicino a definire l’affare Reijnders: fumata bianca sempre più vicina, contatti positivi nelle ultime ore.

20.33 – UFFICIALE: la Sampdoria annuncia che non rinnoverà il contratto a Quagliarella.

20.31 – UFFICIALE: l’Inter acquisisce a titolo definitivo le prestazioni di Acerbi.

20.30 – Rumours dall’Inghilterra avvicinano Greenwood all’Atalanta: l’attaccante gradirebbe la destinazione nerazzurra.

20.05 – Nuovo ‘segnale’ da parte di Trubin all’Inter: il portiere continua a tenere d’occhio i post social che parlano del futuro di Onana.

20.00 Roma, novità sul fronte Llorente: l’affare con il Leeds sarà chiuso sulla base di un prestito secco, senza obbligo di riscatto.

19.47 – Sorpasso Fiorentina ai danni della Juventus nella corsa a Parisi dell’Empoli: il suo arrivo in viola potrebbe comportare la cessione di Biraghi.

19.35 – Sassuolo, UFFICIALE: dall’Inter arriva Mulattieri a titolo definitivo.

19.28 – Udinese, Becao sempre sul piede di partenza: il sostituto può essere Ampadu.

19.02 – Gagliardini dopo la firma: “Avevo già parlato con Palladino, Monza è un club importante. Inter? Sei anni e mezzo strepitosi”.

🎥 #Monza – Roberto #Gagliardini dopo la firma: "Avevo già parlato con #Palladino, arrivo in un club importante. #Galliani ha pesato nella mia scelta. #Inter? Sei anni e mezzo strepitosi, è stato un privilegio. Adesso sono entusiasta di questa nuova avventura" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/lE4UxQ6zb8 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 7, 2023

18.56 – Carlo Alberto Belloni, agente di Di Gregorio, è intervenuto a Tv Play per parlare del rinnovo con il Monza: “La nostra intenzione era fare un altro anno a Monza e quindi siamo felici”.

18.35 – Monza, UFFICIALE la firma di Gagliardini.

18.27 – Milan, UFFICIALE il rinnovo di Mirante per una stagione. Sarà lui il terzo portiere alle spalle di Maignan e Sportiello.

17.58 – Lecce, cresce l’interesse per Gendrey: tre club di Serie A su di lui, sono Lazio, Sassuolo e Fiorentina, ma il francese piace anche all’estero.

17.41 – Genoa, UFFICIALE il rinnovo di Badelj.

17.19 – Milan, UFFICIALE: ceduto Brescianini al Frosinone a titolo definitivo.

16.59 – Joao Pedro potrebbe tornare in Serie A: le ipotesi più calde portano a Lazio, Cagliari e Torino.

16.44 – Arsenal, UFFICIALE il rinnovo di Saliba: firma fino al 2027.

16.22 – Fiorentina, Igor potrebbe finire in Inghilterra: sul difensore c’è il Fulham.

15.59 – UFFICIALE: l’attaccante statunitense Ricardo Pepi è un nuovo giocatore del Psv Eindhoven.

15.35 – Udinese, UFFICIALE: Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore bianconero. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dal Pisa.

15.01 – Psg, UFFICIALE l’acquisto dell’uruguayano Ugarte dallo Sporting CP.

14.40 – Gravina spaventa tutti “Esiste opzione rinvio per la Serie B”

14.30 – Giuntoli ha rilasciato la sua prima intervista da direttore sportivo della Juventus.

14.20 – Gagliardini ha completato le visite mediche: nel pomeriggio la firma con il Monza

🎥 #Monza – Ultima parte di visite mediche per Roberto #Gagliardini: nel primo pomeriggio la firma sul contratto fino al giugno 2024 (con opzione) con la società brianzola 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Bcut0jVZZL — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 7, 2023

13.39 – UFFICIALE: arriva il comunicato relativo all’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. “In bocca al lupo Cristiano e benvenuto alla Juventus!”.

13.10 – Di Gregorio ha rinnovato col Monza: ha firmato stamattina, 2027. Era in scadenza 2025.

12.56 – CM.IT | La Lazio ha chiuso per Zeki Amdouni, 22enne attaccante del Basilea. Ulteriore conferma è arrivata anche dallo stesso agente del calciatore che ha postato una foto che lo ritrae di fianco al presidente Lotito.

12.44 – Niccolò Squizzato e il suo agente in sede Inter per definire il trasferimento a titolo definitivo:

🎥 #Inter – Incontro in sede tra Niccolò #Squizzato (accompagnato dal suo agente) e la dirigenza: definito il trasferimento del

centrocampista classe 2002 al #Pescara 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/J6QuubyFG7 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 7, 2023



12.34 – UFFICIALE: colpo a titolo definitivo per l’Atalanta che accoglie l’olandese Mitchel Bakker dal Bayer Leverkusen.

12.27 – Si avvicina sempre di più il profilo di Christian Pulisic al Milan. Il colpo relativo al fantasista statunitense è ai dettagli. 18 milioni più 2 di bonus.

11.58 – Roberto Gagliardini ha iniziato visite per il Monza. In mattinata ha fatto un rapido passaggio a Monzello per salutare nuovi compagni e Palladino (la squadra si radunava oggi). Nel pomeriggio a casa Galliani per la firma annuale con opzione.

11.11 – Stando a ‘Il Messaggero’, un club saudita ha offerto a Immobile un biennale da ben 35 milioni di euro.

10.40 – Nuovo acquisto per il Palermo dopo l’ingaggio ieri di Mancuso: dal Venezia arriva a titolo definitivo il difensore Ceccarelli.

10.26 – La Juventus valuta un’eventuale cessione per Iling-Junior e Soulé: l’inglese piace in Premier League, il baby argentino al Feyenoord e in Serie A. Il club bianconero ha fissato il prezzo, intorno ai 25 milioni.

10.13 – Marotta è scatenato: altri due affari in dirittura d’arrivo in casa Inter.

9.42 – Bonucci verso l’addio alla Juventus: oltre al Newcastle, sirene anche dalla Francia e dalla MLS americana per il capitano bianconero.

9.15 – La Juventus non molla Milinkovic-Savic: i bianconeri, forti del gradimento del serbo, in caso di uscita di Pogba piazzerebbero l’offensiva per il centrocampista della Lazio.

8.58 – Riparte la stagione del Monza: raduno a Monzello per la squadra di Palladino, nel pomeriggio la firma di Gagliardini dopo le visite mediche: per l’ex centrocampista dell’Inter contratto annuale con opzione con il club brianzolo.

8.31 – Dopo Bastoni e Calhanoglu, rinnova anche de Vrij: accordo ai dettagli per il difensore olandese, con l’annuncio del prolungamento biennale che arriverà la prossima settimana.