Pacchetto da 50 milioni: la Juventus li sacrifica per Milinkovic

La Juventus deve piazzare gli esuberi prima delle mosse in entrata: a rischio anche diversi giovani, ma servono delle offerte importanti per lasciare la Continassa

Cristiano Giuntoli verrà ufficializzato nelle prossime ore dalla Juventus, ma l’ex Ds del Napoli è già lavoro sul mercato per riportare in alto la ‘Vecchia Signora’.

Diversi gli obiettivi nei radar del nuovo capo dell’area tecnica bianconera, uno su tutti Milinkovic-Savic per il centrocampo di Massimiliano Allegri. Prima però Giuntoli dovrà piazzare gli esuberi, con Arthur tra gli altri che potrebbe tornare in Premier League come ammesso dal suo agente Pastorello. Da definire anche la posizione di diversi giovani della rosa di Allegri, ad iniziare da Iling-Junior che ha diversi estimatori in patria. Il baby inglese si è messo in mostra nella scorsa stagione e rischierebbe di aver poco spazio nell’undici del tecnico toscano. La dirigenza della Continassa valuta perciò una possibile cessione per l’ex Chelsea, con l’obiettivo di incassare un bel tesoretto da reinvestire poi sul mercato.

Calciomercato Juventus, Iling e Soulé portano il tesoretto

Iling-Junior piace come dicevamo in Premier League e per il suo cartellino si sarebbero fatte avanti il Brighton di De Zerbi e il Wolverhampton.

Il classe 2003 viene valutato intorno ai 25 milioni di euro dalla Juventus e farebbe registrare una plusvalenza piena per il club piemontese, considerando che il laterale mancino è sbarcato sotto la mole praticamente a costo zero nell’estate 2020. Valutazione non dissimile per Matias Soulé, corteggiato da Monza e Sassuolo in Serie A mentre all’estero su di lui ci sono gli occhi del Feyenoord. Allegri sarebbe restio però a privarsi del fantasista argentino, con la Juventus quindi che accetterebbe solo offerte per la cessione a titolo definitivo e certamente superiori ai 20 milioni di euro. Tra Iling e Soulé la Juve potrebbe incassare un pacchetto vicino ai 50 milioni, fondamentale per tentare un eventuale assalto a Milinkovic per il centrocampo di Allegri.