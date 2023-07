Inter, sirene inglesi per Barella: al suo posto un jolly dalla Francia

Calciomercato Inter, l’ultima indiscrezione che rimbalza dalla Francia chiama in causa i nerazzurri

L’Inter ha iniziato la propria sessione estiva di calciomercato con la volontà di abbassare il monte ingaggi, ringiovanire l’organico e assicurare a Simone Inzaghi innesti mirati con cui rimpolpare l’organico.

In attesa di definire la situazione legata a Romelu Lukaku, infatti, i nerazzurri hanno strappato al Milan Marcus Thuram, dirottando poi i soldi ricavati dalla cessione di Brozovic per mettere le mani su Frattesi. Proprio in queste ore, inoltre, è arrivato l’ufficialità del riscatto di Francesco Acerbi che, voluto espressamente da Simone Inzaghi la scorsa estate, ha convinto la dirigenza nerazzurra a suon di prestazioni importanti. I soldi ricavati dalla sempre più probabile cessione di Onana serviranno poi non solo a struttura il nuovo ‘parco’ portieri ma anche ad affondare il colpo con il Chelsea per il ritorno di Lukaku. Occhio, però, alle possibili sorprese.

Calciomercato Inter, Marotta ha messo gli occhi su Majer

Nelle ultime settimane Nicolò Barella è stato accostato a diversi club in Premier League, pronti a formulare un’offerta importante all’Inter per mettere le mani sul gioiello nerazzurro. Al momento, però, il club meneghino non ha ricevuto proposte concreti e giudica incedibile uno dei suoi punti di riferimento più granitici. Nel caso in cui arrivasse un’offerta indecente, però, lo scenario potrebbe cambiare.

Ecco perché l’Inter sotto-traccia sta già cominciando a sondare diverse piste per non farsi trovare impreparata in vista di un eventuale assalto a Barella. A tal proposito dalla Francia rimbalza un interessante indiscrezione. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, ci sarebbe anche l‘Inter nella lista delle pretendenti a Lovro Majer, gioiello in forza al Rennes messosi in mostra a suon di prestazioni importanti. Il centrocampista croato, che in molti in patria definisco ‘il nuovo Modric’, ha calamitato l’interesse di molti addetti ai lavori. Legato al Rennes da un contratto in scadenza nel 2027, Majer è valutato circa 40 milioni di euro. La sensazione, però, è che la trattativa possa essere impostata su cifre leggermente ridotte se si riuscisse a far leva sulla volontà del calciatore, che comunque piace a molti club in Premier e in Ligue 1. Situazione comunque da monitorare.