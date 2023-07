UFFICIALE Inter, il calciatore è stato riscattato

Il comunicato ufficiale dell’Inter fuga ogni dubbio: trattativa conclusa. Ecco la nota diramata dal club nerazzurro

I giorni dell’Inter. Sia in entrata che in uscita i nerazzurri si stanno ritagliando un ruolo da assoluti protagonisti. In attesa di definire la cessione di Onana, ormai sempre più vicino al Manchester United, e dopo aver perfezionato l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, i nerazzurri hanno annunciato un altro ‘colpo’, sempre in entrata.

Dopo una stagione vissuta da assoluta protagonista, infatti, Francesco Acerbi è stato ufficialmente riscattato dai meneghini. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, infatti, l’Inter ha comunicato di aver esercitato il riscatto dell’ex difensore della Lazio. Approdato alla corte di Inzaghi con la formula del prestito con diritto di riscatto, Acerbi si è ritagliato un ruolo sempre più importante nello scacchiere tattico del tecnico piacentino, diventandone uno dei punti di riferimento. In un’estate di oculato rinnovamento della rosa dell’Inter, Inzaghi partirà da una delle sue certezze più granitiche. La nota ufficiale nerazzurra ne è una testimonianza tangibile:

“FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di opzione per la trasformazione della cessione da temporanea a definitiva delle prestazioni sportive del calciatore Francesco Acerbi dalla Lazio.”