Da Frattesi a Samardzic: derby totale Inter-Milan sul mercato

Tanti i calciatori finiti sul taccuino sia dei rossoneri che dei nerazzurri: l’estate si anima con la sfida sul mercato tra le due milanesi

Derby infinito. Milan e Inter continuano a farsi dispetti e a provare a soffiarsi gli obiettivi a vicenda, così la lista dei calciatori in comune nel mirino è sempre più lunga.

La prima sfida di questa lunga estate è stata portata a casa dai nerazzurri, che con un vero e proprio blitz hanno messo le mani su Marcus Thuram. L’attaccante sembrava ad un passo dai rossoneri, dopo che il Psg si era tirato indietro, ma Marotta, che non aveva mai mollato il calciatore, come raccontato su Calciomercato.it, ha messo sul piatto l’offerta giusta, spiazzando così il Diavolo.

Archiviata l’operazione Thuram, il nome più caldo in questo momento è diventato certamente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è più vicino all’Inter e dopo la chiacchierata tra Marotta e Carnevali, a margine dell’evento di apertura del mercato estivo a Rimini, seguito da Calciomercato.it, ci sarà certamente un confronto in occasione dell’assemblea di Lega di oggi. Il Milan resta sullo sfondo e in settimana è atteso un confronto con il Sassuolo per capire i margini dell’operazione. La richiesta è alta, ben 40 milioni di euro, ma l’Inter è pronta ad inserire il cartellino di Mulattieri per abbassare la parte cash. Nella corsa a Frattesi non si può di certo escludere la Roma, che ha le carte giuste per convincere il Sassuolo.

Milan vs Inter: è caccia al centrocampista

Ma non c’è solo Davide Frattesi che anima il calciomercato delle milanesi. A centrocampo la sfida è totale.

Se per l’italiano l’Inter appare in vantaggio, non è lo stesso per Musah, dove i rossoneri si sono mossi per tempo, ottenendo il sì del calciatore. Ma i nerazzurri sono lì pronti a rimontare qualora dovessero fallire altri obiettivi. Obiettivo più concreto per l’Inter è sicuramente Samardzic dell’Udinese, che dopo un’ottima stagione è pronto a spiccare il volo. Il Milan lo segue da tempo, ma non ha ancora approfondito il discorso con i bianconeri. Servono almeno 20/25 milioni per ottenere il sì dai friulani. E’ una mezzala di qualità su cui entrambe le squadre stanno pensando di investire.

Non è un pensiero recente, invece, Milinkovic-Savic. Il serbo è il sogno proibito di Simone Inzaghi e Stefano Pioli. Uno sogno che rischia di rimanere tale: i costi – almeno 30 milioni per il cartellino e 5 milioni netti per lo stipendio, senza Decreto Crescita – spingono le società a guardare altrove. La speranza è che ad agosto i costi possano abbassarsi un po’ per mettere a segno il colpo. Se lo augura, però, anche la Juve, che non ha smesso di pensare al giocatore della Lazio.

Milan vs Inter: non solo centrocampisti nel mirino

Milan e Inter sono pronte a sfidarsi anche in altri reparti di campo. D’altronde il derby estivo è cominciato con un attaccante e ce un altro bomber che fa gola ad entrambe.

Stiamo chiaramente parlando di Romelu Lukaku: il club rossonero ha confermato l’interesse per il belga, ma il calciatore difficilmente deciderà di tradire i nerazzurri. Ad oggi c’è davvero solo l’Inter per il centravanti, ma il calciomercato ci insegna che nulla è impossibile e i giocatori cambiano idea velocemente.

Un altro elemento finito sul taccuino di Milan e Inter è Singo. Il Torino – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – lo valuta almeno 15 milioni di euro. Non è una priorità, ma un’occasione che si potrebbe cogliere per dare un’alternativa sulle fasce. Il giocatore, che preferisce esprimersi in un 3-5-2, ha voglia di cimentarsi in una big e anche la Juve ci sta pensando.