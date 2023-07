L’Inter sfida Juventus e Milan per Singo, ma c’è un ostacolo | CM.IT

Dopo Juventus e Milan, il nome di Singo torna a circolare anche in ottica calciomercato Inter. Le ultime sull’esterno del Torino

Tutte a caccia dell’esterno. Per motivi diversi sia l’Inter che la Juventus ed il Milan sono alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra in vista della prossima stagione. E come spesso accade, le strade del calciomercato finiscono con l’intrecciarsi su obiettivi comuni.

In questo caso si tratta di Wilfried Singo, ivoriano classe 2000 il cui contratto in scadenza tra dodici mesi con il Torino attira l’attenzione delle big. La Juve è alla ricerca dell’erede di Cuadrado, il Milan di una valida alternativa a Calabria per fronteggiare il doppio impegno campionato-Champions e l’Inter ha bisogno di rimpiazzare Bellanova, non riscattato dal Cagliari e finito proprio in granata. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tuttavia, la trattativa è in salita perché almeno per il momento il presidente Cairo non vorrebbe inserire contropartite nell’affare, valutando il suo cartellino una quindicina di milioni di euro. Ma ora Marotta ha altre priorità in ruoli diversi. Dal canto suo, invece, Singo non ha grosse preferenze, sebbene si vedrebbe meglio in una squadra come quelle di Inzaghi e Allegri che giocano con il 3-5-2 rispetto a quella di Pioli con la difesa a quattro: il suo obiettivo resta quello di approdare in un top club della Serie A.