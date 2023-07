Il Milan studia il colpo Dia: non solo Adli per la Salernitana | CM.IT

Le ultime sul possibile colpo in attacco per i rossoneri: l’asse Milano-Salerno può scaldarsi

E’ un Milan super attivo sul mercato. I rossoneri, dopo lo shock iniziale, con gli addii di Paolo Maldini, Frederic Massara, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali, hanno piazzato i primi colpi, mettendo le mani su Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek.

Il calciomercato rossonero chiaramente non si fermerà qui: i prossimi giorni saranno importanti per capire se il Milan riuscirà davvero a chiudere per Pulisic, Musah e Chukwueze. Il Diavolo si sta concentrando soprattutto sulla linea mediana, in cui dovranno arrivare almeno un paio di rinforzi, ma anche sulle corsie esterne.

I tifosi, però, così come Stefano Pioli, si aspettano un colpo anche in attacco, per non lasciare solo Olivier Giroud. Il francese sarà chiaramente il punto di riferimento in avanti, ma serve un giocatore che lo possa affiancare e che possa garantire un numero di reti importanti. Tra gli attaccanti, in prima fila c’è certamente Alvaro Morata, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, ma attenzione anche al sogno Wahi. Il francese del Montpellier piace davvero tanto, il costo del cartellino, però, è elevato.

Nelle ultime si sta facendo strada, anche un’altra ipotesi, quella che porta a Boulaye Dia, che nel corso dell’ultima stagione ha segnato ben 16 gol con la maglia della Salernitana.

Calciomercato Milan, asse caldo con la Salernitana

Dia è un profilo che piace alla dirigenza rossonera, che ha dimostrato di poter fare ben in Serie A. I campani sono disposti a cederlo, dopo averlo riscattato per 12 milioni di euro, ad una cifra vicina ai 25 milioni.

Una cifra importante, che il Milan potrebbe, però, abbassare grazie all’inserimento di alcune contropartite tecniche. La più gradita dalla Salernitana, che una decina di giorni fa è stata nella sede del Diavolo, è certamente Yacine Adli, che il Milan valuta una decina di milioni.

L’asse Milan-Salernitana può, però, scaldarsi anche con altri calciatori. Ai campani interessa anche Daniel Maldini, ai rossoneri, invece, Mazzocchi, che può rappresentare un’alternativa ai titolari sulle corsie basse. Un ultimo profilo che può finire a Salerno è Matteo Gabbia, ma solo qualora dovesse partire qualcuno dei centrali di Sousa.