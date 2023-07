Milan scatenato: Pulisic e nuovi colpi per Pioli

Le ultime sulle trattative in entrata dei rossoneri: i giorni che verranno saranno davvero caldi

Il calciomercato del Milan in entrata ha mosso i primi passi nella settimana che si sta per concludere, con gli acquisti di Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek.

L’inizio non è stato certo facile con addii dolorosi di Paolo Maldini, Zlatan Ibrahimovic e Sandro Tonali (manca solo l’ufficialità), ma non è più tempo di pensare al passato: il Diavolo, infatti, sta vivendo giorni davvero intensi e quelli che verranno potranno essere fondamentali per mettere le mani su altri giocatori.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada stanno lavorando intensamente alla ricerca di elementi che possano migliorare una rosa che presenta molte lacune. Il Milan, dalla cintola in su, è destinato a cambiare tanto: solamente Rafael Leao e Olivier Giroud non dovrebbero cambiare. Il Milan, come è noto, vuole mettere le mani su almeno altri due centrocampisti, un regista e una mezzala, su un esterno e un trequartista.

Molti colpi sono davvero in canna e già la settimana che si aprirà domani può davvero essere quella decisiva per diversi calciatori. Ve ne abbiamo parlato anche ieri del forte pressing del Milan per Christian Pulisic. L’americano ha detto sì al progetto rossonero e da domani si proverà ad avvicinarsi alle richieste del Chelsea, che vorrebbe sui 25 milioni di euro, per chiudere l’affare.

Ma questi che verranno saranno i giorni anche di Chukwueze: il Milan andrà in pressing sul Villarreal. L’obiettivo è abbassare la richiesta di 35 milioni di euro, ritenuta eccessiva per un calciatore in scadenza nel 2024. Se il Diavolo dovesse capire che l’affare difficilmente potrà andare in porto, le quotazioni di Kamada, per il quale c’è un accordo totale, si alzerebbero nuovamente.

Calciomercato Milan, movimenti a centrocampo: il punto

Loftus-Cheek non sarà chiaramente l’unico centrocampista nuovo a varcare i cancelli di Milanello.

La pista che porta a Musah, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è sempre più calda e la settimana che si appresta ad iniziare si preannuncia importante anche per l’americano.

Una settimana, che vedrà inoltre l’arrivo a Milano di Romero, e che dovrebbe far capire una volta per tutte come si evolverà la situazione Frattesi. Attacco? Morata – come vi abbiamo raccontato – resta uno dei nomi che più piace, ma attenzione ai tanti possibili incastri per Dia.