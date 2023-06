Post Onana, interessa anche Nubel del Bayern: i dettagli | ESCLUSIVO

La cessione di Onana per finanziare l’acquisto di Romelu Lukaku. Per la sua eredità spunta anche il nome di Nubel negli ultimi due anni al Monaco in prestito

È già iniziato il toto nomi per l’eredità di Onana, in attesa che il Manchester United presenti una proposta ufficiale per il camerunese. La cessione dell’ex Ajax, valutato tra i 50 e i 60 milioni, permetterebbe a Marotta e Ausilio di tentare l’acquisto di Lukaku a titolo definitivo, seppur con la formula del prestito più obbligo di riscatto fra un anno.

Al momento, per la successione di Onana il nome più ‘caldo’ è quello di Trubin, classe 2001 ucraino non intenzionato a rinnovare il contratto con lo Shakhtar in scadenza fra un anno. Contatti avviati da tempo con l’Inter.

Sulla lista dei dirigenti ci sono però altri profili, vedi Mamardashvili del Valencia, mentre proprio in queste ore è riemerso il nome di Raya, ventisettenne spagnolo anche lui in scadenza nel 2024. Il nativo di Barcellona non rappresenta però un’occasione di mercato, dato che il Brentford parte da una richiesta di 40 milioni di sterline.

Inter, gradimento per Nubel: Bayern aperto al prestito

Una ‘occasione’ lo è sicuramente, invece, Alexander Nubel. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, pure il nome del classe ’96 tedesco è sull’agenda del management interista.

Alto un metro e novantatré centimetri e bravo coi piedi, Nubel rientra al Bayern Monaco dopo due anni di prestito al Monaco. Ad oggi il ventiseienne, in scadenza nel 2025, non rientra nei piani della società bavarese. Stando a quanto appurato ulteriormente da CM.IT, Rummenigge e soci sono anche aperti a un prestito, con magari annesso diritto di riscatto.