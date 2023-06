Erede Onana, Raya costa caro: il portiere ha già deciso | CM.IT

Tra le opzioni per il dopo Onana, all’Inter, c’è anche David Raya: ma per il portiere del Brentford c’è da spendere

Tra le opzioni accostate all’Inter tra i pali per il dopo Onana c’è anche David Raya. L’addio del portiere camerunense è sempre più vicino e i nerazzurri devono trovare un erede all’altezza. Ma l’estremo difensore spagnolo rappresenta una pista complicata per i parametri economici di un’eventuale trattativa.

Raya è stato tra i principali protagonisti della grande annata del Brentford, che ha concluso la Premier League al nono posto con 59 punti, vicinissimo alla zona europea della classifica. Ora, spinge per andare via, a un anno dalla scadenza del contratto. Il suo entourage, dopo aver respinto due offerte di rinnovo, avrebbe fatto sapere al club che se non venisse ceduto in questa sessione, direbbe addio a zero nel 2024.

La valutazione del Brentford, stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, resta intorno ai 40 milioni di sterline. Cifra che potrebbe scendere lievemente in caso di cessione all’estero, ma che di sicuro non rappresenta una opzione low cost come ventilato quest’oggi da alcuni media.

La preferenza di Raya, però, sarebbe per la permanenza in Premier League. Su di lui, ha già sondato il terreno il Chelsea con un’offerta. Le richieste elevate del Brentford hanno già fatto defilare il Tottenham, che ha poi virato definitivamente su Vicario.