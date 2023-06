Milan-Reijnders, l’intesa ancora non c’è: il punto | CM.IT

Tijjani Reijnders resta uno dei nomi più caldi sul fronte Milan: la situazione legata al centrocampista olandese

Un vero e proprio restyling a centrocampo. Con l’addio di Sandro Tonali in direzione Newcastle e il termine dei prestiti di Vranckx e Bakayoko, il Milan è chiamato a rivoluzionare la propria mediana.

Ruben Loftus-Cheek è il primo nome. L’inglese ha firmato un contratto sino al 2027, ma la società rossonera non è intenzionata chiaramente a fermarsi qui. Bisogna infatti considerare il lungo infortunio di Ismael Bennacer e per questo i rinforzi in mediana in casa Milan potrebbero essere almeno altri due oltre all’inglese. In lista ci sono diversi profili. I più caldi sono quelli che portano a Yunus Musah, che piace anche all’Inter e per cui il Valencia avrebbe dato il via libera alla cessione e Tijjani Reijnders. L’olandese dell’AZ è in cima ai pensieri rossoneri e il prezzo fissato dal club di Alkmaar si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Milan-Reijnders: l’intesa ancora non c’è

E a proposito del possibile acquisto del centrocampista olandese, non trovano conferma infatti le voci di un possibile accordo raggiunto tra il Milan e l’AZ per il trasferimento del centrocampista, recentemente finito nel giro della nazionale oranje.

Si è parlato di un affare da 16 milioni di euro a cui aggiungere 2 milioni di bonus, ma stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’intesa tra club ancora non c’è. Il giocatore, come detto, piace, ma non ci sono ancora i segnali per una chiusura. Milano è destinazione graditissima da parte del giocatore, pronto a cogliere al volo l’opportunità di entrare a far parte della rosa di Stefano Pioli, ma la società rossonera non ha ancora presentato offerte concrete. La pista resta comunque molto calda e non è escluso che nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore, possano emergere importanti novità.