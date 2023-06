Reijnders-Milan, mediano in apice alla lista: c’è un ostacolo da 20 milioni | CM.IT

Reijnders-Milan, il centrocampista dell’AZ è in apice ai pensieri del Milan: la valutazione è alta. Manca ancora l’assalto

Da giorni si parla di Tijjani Reijnders in ottica Milan. Il centrocampista compirà 25 anni tra un mese ed un giorno. Ed ha dimostrato, nella stagione appena andata in archivio, di esser arrivato alla maturità agonistica.

54 presenze condite anche da 7 gol ed 11 assist: per chi nasce mediano è un bottino importante. Con anche tanta esperienza internazionale messa nelle gambe e nella testa.

Il Milan, che sta chiudendo per Loftus Cheek, ha bisogno di un altro innesto in quel reparto. Non solo per l’addio di Sandro Tonali, ma anche per quello che è l’infortunio Ismaël Bennacer.

Reijnders, si parte da una richiesta di 20 milioni

L’AZ è consapevole di non poter trattenere l’argenteria a fronte di offerte rilevanti. Ed è per questo che ha appiccicato sul cartellino di Reijnders un prezzo che si aggira attorno ai 20 milioni.

Una base di partenza importante, della quale, come appreso da Calciomercato.it, il Milan è pienamente consapevole. La famiglia e chi sta vicino al calciatore è consapevole dell’interesse, forte, del club rossonero. Ovviamente, Milano è destinazione estremamente gradita.

Non aiuta lo sviluppo del potenziale ‘deal’ la valutazione fatta dalla società di Alkmaar. Si può lavorare. Va detto, però, che ad oggi il Milan non ha azionato la macchina.

Sempre da fonti interne sondate da Calciomercato.it, si apprende, infatti, che Moncada e Furlani stanno tenendo in caldo una pista senza ancora presentare offerte concrete. Lecito attendersi qualcosa di più nei giorni, tenuto anche conto della situazione magmatica sul mercato rossonero.