Calciomercato Serie A, occhi sull’Europeo U21: i 7 nomi coinvolti nelle trattative

Il calciomercato di Serie A “guarda” anche all’Europeo Under21: scopri i 7 nomi coinvolti nelle maggiori trattative del momento

Parte ufficialmente l’Europeo U21, vetrina importantissima per giovani promesse e talenti già più affermati che hanno voglia di mettersi in mostra con la propria Nazionale. Anche l’Italia tra le possibili protagoniste, chiamata subito a superare un ostacolo importante: la Francia.

Debutto giovedì 22 giugno contro gli uomini di Sylvain Ripoli dalla Cluj Arena, contro una delle grandi favorite per la vittoria finale. Nel girone D, gli azzurrini troveranno anche la Norvegia e la Svizzera, avversaria il prossimo 25 giugno.

Il torneo non darà solamente l’opportunità a noi italiani di sperare in un riscatto della Nazionale, come avvenuto in queste settimane con l’Under 20 fermata in finale Mondiale solo dall’Uruguay, ma permetterà anche di guardare più da vicino alcuni dei possibili protagonisti delle trattative di calciomercato.

Calciomercato Serie A, da Openda a Veiga: gli Under21 osservati dai top club

Saranno più di un centinaio i calciatori coinvolti nell’Europeo, ma abbiamo selezionato 7 nomi accostamenti, in queste settimane, a squadre di Serie A o che, proprio dal nostro campionato, potrebbero partire. Tra questi è presente anche un nome jolly, sul quale non è ancora registrato alcun sondaggio di club italiani, ma che potrebbe far comodo visti i suoi numeri stagionali.

Il primo di questo elenco, però, è ben noto ai tifosi per le voci circolate anche nelle ultime ore. Parliamo di Lois Openda, attaccante del Lens autore di 21 gol in questa stagione, che cercherà di trascinare il suo Belgio. Il club francese avrebbe fissato il costo del suo cartellino addirittura a 50 milioni di euro, rendendolo il giocatore più caro della nostra lista. Su di lui Milan, Lipsia e, nelle ultime ore, anche l’Inter. Una trattativa complessa per una delle grandi stelle della kermesse.

Altro nome caldissimo è quello di Gabri Veiga, centrale di centrocampo e trequartista del Celta Vigo che avrebbe stregato gli addetti di mercato in casa Napoli. Il classe 2002 è seguito anche dal Chelsea e la sua clausola rescissoria ha un valore di 40 milioni di euro. Con la Spagna è tra i favoritissimi per la vittoria finale dell’Europeo.

Sempre parlando di Spagna, gioca nel Valencia il classe 2000 Giorgi Mamardashvili. Portiere georgiano, è stato accostato nelle scorse settimane anche all’Inter, in caso di partenza di Onana. Su di lui c’è il Chelsea alla ricerca di un estremo difensore. Il cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro e anche Emiliano Viviano, in diretta ai microfoni di TVPlay-Calciomercato.it, lo ha sponsorizzato come gran colpo di prospettiva.

E’ proprio di queste ore l’interessamento della Juventus per Kephren Thuram, figlio della leggenda Lilian e fratello di Marcus, altro nome vicino alla Serie A, sponda Milan. Il centrocampista italo-francese gioca nel Nizza ed il suo valore di mercato supera di poco i 30 milioni di euro. Sarà prossimo avversario della nostra nazionale e gli occhi saranno puntati tutti su di lui da Torino, dopo i 2 gol e 8 assist messi a referto in 48 presenze stagionali.

Il jolly e i nomi dalla Serie A

Il profilo jolly che abbiamo deciso di inserire è quello di Elye Wahi, anche lui nazionale francese. Il classe 2003 vale già 25 milioni di euro e con il Montpellier ha segnato 19 reti in 33 presenze, con una media di un gol ogni 134 minuti. Su di lui non è stato ancora registrato un interesse concreto, ma con la scadenza del contratto nel 2025 potrebbe presto diventare un profilo valido per le squadre italiane alla ricerca di un centravanti.

A proposito di club italiani, sono 2 i nomi presenti nella nostra lista, già tesserati in Serie A. Il primo risponde al nome di Charles De Ketelaere, la grande delusione della stagione passata. Classe 2001, nessun gol all’attivo dal suo arrivo in rossonero ed una richiesta economica non inferiore ai 27 milioni di euro per un’eventuale cessione. Il Milan valuta anche un prestito, ma, almeno per il momento, le voci di club interessati si sono limitate ad un flebile sondaggio dell’Atalanta nel mese di aprile. Questo Europeo è l’occasione per riscattarsi.

Infine, Giorgio Scalvini, uno dei tanti nomi della nostra Italia Under 21 che potrebbe cambiare maglia quest’estate. Il suo profilo spicca per il valore attribuitogli dall’Atalanta, ben 40 milioni di euro. Sulle tracce del 19enne (il più piccolo d’età nel nostro elenco), ci sono Napoli ed Inter, ma nessuna delle due ha presentato ancora un’offerta ufficiale alla squadra bergamasca.