Intreccio pazzesco Juve-Napoli: triplo affare da 190 milioni

I destini di Juventus e Napoli potrebbero incrociarsi non soltanto per Cristiano Giuntoli: triplo affare da duecento milioni, colpo pazzesco

Juventus e Napoli, destini incrociati e non soltanto per Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo, uno degli artefici dello scudetto targato Spalletti con i colpi Kim e Kvaratskhelia su tutti, è più vicino alla società bianconera.

Dopo la presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ammorbidito la sua posizione e presto potrebbe arrivare il via libera per il passaggio dagli azzurri ai bianconeri del dirigente ex Carpi. Un trasferimento che non potrebbe essere l’unico sull’asse che da Napoli porta a Torino o viceversa.

Entrambe le società, infatti, in questi giorni stanno lavorando alle cessioni, anche se con prospettive ed esigenze diverse. I campioni d’Italia non hanno la necessità di vendere e, come peraltro confermato dal patron, lo faranno soltanto davanti a proposte irrinunciabili. Quelle per Osimhen non sono ancora arrivate ufficialmente, mentre per Kim il discorso è diverso. Il coreano ha una clausola che gli consente di lasciare il Napoli nelle prime due settimane di luglio e il Bayern Monaco sembra molto vicino a prendere l’ex Fenerbahce.

La Juventus, invece, ha bisogno di fare cassa dopo la mancata qualificazione in Champions. I due calciatore dai quali ricavare gli introiti maggiori sono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa e sono proprio loro due che potrebbero dar vita ad un triplo affare da duecento milioni che coinvolgerebbe anche il Napoli.

Calciomercato Juventus, intreccio Vlahovic-Chiesa-Kim

Il bomber serbo potrebbe, infatti, far compagnia a Kim in Bundesliga. Il Bayern Monaco ha la necessità di acquistare anche un attaccante e l’interesse per Vlahovic non è una novità di questi giorni.

I bavaresi non considerano l’attaccante bianconero una priorità, ma dovessero sfumare altre piste (vedi Kane) ecco che potrebbero tornare alla carica e garantire i 70-80 milioni di euro che servirebbero per avere il sì della Juventus.

Sì che i bianconeri potrebbero dare anche alla cessione di Federico Chiesa. L’esterno, reduce anche lui da una stagione non esaltante, non sarebbe convinto di restare a Torino e le trattative per il rinnovo, con la richiesta di 8 milioni di ingaggio, non decollano. Ecco che il suo nome potrebbe finire nei radar del Napoli che in estate potrebbe cedere anche Lozano, in scadenza nel 2024. Un affare da almeno 40-50 milioni, cifra che gli azzurri racimolerebbero facilmente dalla cessione di Kim (60 milioni). Un triplo affare da quasi duecento milioni che stravolgerebbe il calciomercato italiano.