Chiesa, richiesta choc e addio immediato

Arrivano importanti novità sul futuro di Federico Chiesa. La richiesta choc lo allontana dalla Juventus: tutti i dettagli

Si profilano settimane e mesi bollenti in casa Juve sul fronte calciomercato. La dirigenza, in attesa di Giuntoli, è ora impegnata sul fronte cessioni, ma a tenere banco sono anche le situazioni di Vlahovic e Chiesa.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, entrambi non sono più considerati incedibili dal club bianconero, che è ora disposto ad ascoltare offerte. L’ultima deludente stagione e i complicati rapporti con Massimiliano Allegri mettono in bilico il futuro dei due gioielli della Juve. Ma non solo. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, tra Federico Chiesa e la Juventus sarebbe calato il gelo. Il motivo è la recente richiesta dell’agente del giocatore al club, 8 milioni di euro a stagione per il rinnovo del contratto. Le parti non hanno ancora iniziato una vera e propria trattativa per il prolungamento, ma la risposta della società bianconera sarebbe stata subito negativa.

Calciomercato Juventus, Chiesa chiede 8 milioni all’anno per il rinnovo: le ultime

Il club bianconero ha avviato una nuova strategia di contenimento e taglio dei costi e gli 8 milioni di euro richiesti da Chiesa sono al momento impensabili per la Juve.

La Juventus ritiene eccessiva la richiesta dell’entourage, soprattutto non in linea con il nuovo piano intrapreso dalla dirigenza. Si valuta così la possibile cessione già nel calciomercato estivo: anche Chiesa è tra i sacrificabili e la sua valutazione è scesa fino a 40 milioni di euro. I top club sono già in agguato.