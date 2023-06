Salaroli promuove Thuram e avvisa Napoli e Juve: “Due talenti da non farsi scappare” | ESCLUSIVO

Sebastiano Salaroli, agente FIFA ed intermediario di mercato, esperto anche di calcio francese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it

Le trattative stanno entrando nel vivo e, tra primi acquisti a parametro zero ed addii ufficiali, non mancano le indiscrezioni che ci accompagneranno fino al prossimo 31 agosto. Tra queste, sono diverse quelle che hanno coinvolto calciatori francesi o provenienti dalla Ligue 1, accostati ad alcuni dei top club del nostro campionato.

Ai nostri microfoni è intervenuto Sebastiano Salaroli, agente FIFA ed intermediario di calciomercato, grande esperto di calcio francese. In sua compagnia, abbiamo avuto modo di analizzare alcuni dei maggiori profili che, in queste ore, sono finiti al centro di ipotetiche trattative con le squadre di Serie A.

Prima ancora, però, è stato introdotto il tema dell’Under 21 francese, prossima sfidante della nostra Italia, giovedì 22 giugno, al debutto nella fase a gironi dell’Europeo. Abbiamo chiesto a Sebastiano quali fossero i profili da tenere d’occhio e se tra questi, ci sia un nome che potremmo vedere nel nostro campionato. “Sono troppi” ci ha risposto scherzosamente, per poi aggiungere che: “Non sono molti i giocatori “accessibili” per le squadre italiane visti i prezzi degli ultimi anni! Però visti i club da cui provengono, potrebbe essere più “facile” prendere Chotard, Le Fée e Wahi“. Quest’ultimo autore di ben 19 gol con il Montpellier in Ligue 1.

Da Thuram e Danso a David e Rabiot: l’analisi di Sebastiano Salaroli

Il primo nome sul quale abbiamo concentrato il nostro interesse è stato chiaramente quello di Marcus Thuram, classe 1997 in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach. Stefano Pioli lo vorrebbe nel suo Milan, per raggiungere altri calciatori francesi ai già presenti Maignan, Kalulu, Adli, Theo Hernandez e Giroud e diventare la punta titolare della prossima stagione.

Abbiamo chiesto a Sebastiano Salaroli che tipo di giocatore sia: “E’ polivalente, offre diverse soluzioni. Ha qualità fisiche e tecniche importanti. Ottimo per il Milan“. Pochi dubbi, insomma, sulle capacità del giocatore ed il suo possibile impiego in rossonero. Su altre ipotetiche trattative in casa Milan ha poi aggiunto: “Non lo so se sta seguendo altri giocatori francesi, oltre al citato Thuram, un’informazione che mi stai dando tu”.

Con l’arrivo di Rudi Garcia anche il Napoli sembrerebbe intenzionato a puntare maggiormente sul mercato francese. Da settimane vi stiamo riportando, su queste pagine e nelle dirette di TVPlay su Twitch, dell’interesse del club partenopeo per Kevin Danso, difensore del Lens.

Il messaggio a Napoli e Juventus

All’esperto Salaroli abbiamo dunque domandato se fosse il nome giusto per sostituire il quasi certo partente Kim. La risposta non ha lasciato alcun dubbio: “Danso può diventare un top mondiale! Ha tutto!” Il 24 enne austriaco è reduce da una stagione importante in Francia e ora è pronto al salto di qualità definitivo.

Lo sarebbe anche Jonathan David, scuola Gent, ora al Lille. L’attaccante classe 2000 ha realizzato ben 26 gol in 40 presenze stagionali. Su di lui, Sebastiano Salaroli ha detto: “E’ il sostituto ideale di Osimhen“. In caso di partenza del nigeriano, solo per un’offerta monstre, sembra proprio il canadese l’indiziato numero uno per sostituirlo.

Infine, una partentesi anche su un possibile partente del nostro campionato, Adrien Rabiot. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, la Juventus sta provando a trattenerlo per volere di Massimiliano Allegri, ma servirà un’offerta contrattuale importante per convincere la madre-agente Veronique.

Una spesa da almeno 7 milioni di euro a stagione, che per Sebastiano Salaroli non è assolutamente eccessiva: “Rabiot in questo momento mi sembra uno dei più difficili da rimpiazzare, ci penserei due volte prima di cederlo”. In casa bianconera si tratta.