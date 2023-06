Scambio alla pari e addio Lukaku: il Chelsea spiazza l’Inter

I nerazzurri vogliono riprendersi il belga, che ha respinto l’offerta arrivata dall’Arabia, di nuovo con la formula del prestito

Lukaku ha detto no all’Arabia – Koulibaly invece è ai dettagli – e comunicato al Chelsea che vuole solo l’Inter. Ma i ‘Blues’ non si rassegnano, l’obiettivo è cedere il belga a titolo definitivo incassando qualche milione. Oppure, grazie a lui, mettere le mani su uno dei tanti obiettivi di questa sessione estiva di calciomercato.

L’idea è quella di utilizzare il classe ’93 di Anversa, che il club di Zhang sta provando a riprendere in prestito (per ora il Chelsea ha detto no), anche come eventuale pedina di scambio. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, un tentativo in tal senso i londinesi lo hanno già fatto.

Sulla lista della spesa del club di Todd Boehly ci sono anche i nomi di alcuni dei migliori laterali mancini d’Europa, considerato che Cucurella è stato messo sul mercato. Tra questi il francese Mendy, che il Real Madrid non considera incedibile. Il contratto del calciatore scade nel 2025, mentre la sua valutazione si assesta sui 40 milioni di euro.

Stando a ‘El Gol Digital’ il Chelsea ha proposto alle ‘Merengues’ uno scambio tra, appunto, Romelu Lukaku e Ferland Mendy.

Il Real Madrid è aperto all’arrivo di Lukaku visto che punta a prendere Mbappe solo nel 2024, ovvero a parametro zero. Ma il belga lo valuta molto meno di Mendy, quindi al Chelsea chiede anche diversi milioni di euro per concludere l’affare. Ecco perché al momento l’operazione appare poco praticabile, per la felicità dell’Inter…