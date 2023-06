Inter, può saltare la LuLa 2.0: c’è lo zampino del Milan

Gli interessi incrociati sul mercato con i rossoneri potrebbero mandare in fumo l’obiettivo dei nerazzurri

Come indicato da Simone Inzaghi nel vertice andato in scena negli uffici di Viale della Liberazione lo scorso martedì, l’Inter anche per la prossima stagione dovrà cercare di rimanere competitiva. Per questa ragione, a meno di offerte irrinunciabili, il club dovrà tentare di difendere i propri migliori talenti ad ogni costo.

Un primo segnale, ad esempio, l’Inter lo ha già lanciato al Newcastle dinnanzi alla proposta da circa 60 milioni di euro per Nicolò Barella. Per l’ex Cagliari, considerato quasi incedibile dalla dirigenza nerazzurra, serviranno almeno 80 milioni per convincere il club quantomeno ad aprire ad una trattativa. Se la prima intenzione è quella di non smantellare il centrocampo, un reparto che rischia invece di essere seriamente rivoluzionato è l’attacco.

Edin Dzeko non ha ad esempio ancora rinnovato il suo accordo in scadenza a fine stagione e, come raccontato nei giorni scorsi su Calciomercato.it, sta valutando il biennale a 4 milioni proposto dal Fenerbahce nei suoi confronti. In uscita c’è anche il Tucu Correa, reduce da una stagione poco esaltante e in attesa di offerte allettanti. Capitolo a parte quello legato poi a Romelu Lukaku, di ritorno al Chelsea dopo il prestito molto oneroso che la scorsa estate lo aveva riportato a Milano e in attesa di conoscere il proprio futuro.

Calciomercato Inter, il Milan ‘complica’ la pista Lukebakio

Tra i profili seguiti dall’Inter per rinnovare l’attacco, si è discusso recentemente di un’opportunità dalla Germania.

Il nome che piace ai dirigenti nerazzurri – come confermato da ‘Marca’ – è quello di Dodi Lukebakio, in uscita dall’Hertha Berlino dopo la retrocessione in seconda divisione. Sul centravanti belga che all’Inter potrebbe ricreare una sorta di Lula 2.0 con Lautaro Martinez, sarebbe spuntata – sempre secondo il quotidiano di Madrid – la concorrenza del Villarreal.

Ad innescare la fantasia degli spagnoli è la possibilità più che concreta di poter perdere la prossima estate Samuel Chukwueze. L’esterno nigeriano, tra i migliori dell’ultima stagione, insieme a Pulisic è stato individuato dal Milan come uno dei principali obiettivi per rinforzare l’attacco. Il bottino ricavato per il classe 1999 consentirebbe al Villarreal di avvicinarsi ai 15 milioni chiesti dell’Hertha per far partire Lukebakio.