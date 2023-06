Incontro a Casa Milan: Moncada in pressing sull’esterno

I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi: le ultime sul possibile colpo sulla fascia destra. Il punto della situazione

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan. Dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, sono stati tanti i contatti con agenti e calciatori, per sondare il terreno in vista di un’estate che si preannuncia davvero calda.

I colpi da mettere a segno, d’altronde, dovranno essere diversi. Il Diavolo cerca rinforzi un po’ in tutte le zone del campo: servono forze fresche, soprattutto in avanti. La trattativa per Kamada, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è in standby per via dei problemi burocratici dei suoi agenti, ma salvo clamorosi colpi di scena, la fumata bianca arriverà entro la fine di giugno.

Milan, contatti per l’esterno: Moncada incontra gli agenti

Non solo il trequartista, però, il Milan vuole acquistare un titolare anche sulla destra, per far il salto di qualità atteso, dai tifosi, ormai da anni.

Sul taccuino della dirigenza rossonera c’è Pulisic, che può essere un’occasione visti gli ottimi rapporti con il Chelsea, ma anche Chukwueze. Il nome del nigeriano del Villarreal è da tempo sul taccuino di Moncada e martedì pomeriggio, come raccontato da Sky, si è tenuto un incontro tra le parti. Un incontro esplorativo, utile a capire le richieste del giocatore. Al momento, dunque, non c’è ancora alcuna trattativa con il club spagnolo.