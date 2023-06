Italiano dribbla il Napoli: ecco perché continuerà con la Fiorentina

Niente Napoli per Vincenzo Italiano, che preferisce continuare la sua avventura alla Fiorentina: ecco svelato il motivo.

Vincenzo Italiano rimarrà almeno per un’altra stagione a Firenze: è questa la notizia che sta circolando nelle ultime ore. E chiaramente, il Napoli si trova punto e a capo.

Aurelio De Laurentiis aveva già annunciato di non voler rompere gli equilibri di un club amico come la Fiorentina, ma il presidente azzurro si sarebbe fiondato sul mister nel caso in cui fosse lo stesso Italiano a rompere con la Fiorentina. In effetti, le cose sono andate ben diversamente.

Fiorentina-Italiano, si continua: perché il mister ha rifiutato il Napoli

Sostenere il peso di essere il sostituto di Spalletti sarà un’ardua sfida che prima o poi un allenatore dovrà accettare. E non sarà Vincenzo Italiano a farlo, il quale avrebbe dribblato le avances del Napoli poiché, stando alle informazioni raccolte, non convintissimo del progetto e all’incontro odierno con la dirigenza della Fiorentina ha manifestato la sua voglia di continuare, nonostante la mancata qualificazione in Europa.

Il tecnico ha ancora un anno di contratto con la dirigenza toscana e la Viola avrà anche l’opzione per prolungare la sua permanenza al 2025. Insomma, il matrimonio tra la Fiorentina e Italiano proseguirà, mentre il Napoli sarà costretto a virare su altre strade.

Napoli, ecco tutti gli allenatori liberi

Come già affermato in precedenza su Calciomercato.it, De Laurentiis ha un piano B e anche uno C. Christophe Galtier, in rotta con il PSG che è pronto ad accogliere Nagelsmann, è un allenatore che piace al presidente del Napoli. I due hanno avuto già un contatto in passato e ora si potrebbero nuovamente riavvicinare.

Resta sullo sfondo Luis Enrique, che preferirebbe altri lidi a detta di De Laurentiis. Ma di certo lo spagnolo è stato sondato dal numero uno partenopeo, il quale starebbe valutando diverse figure che giocano con la difesa a quattro e impostano i loro schemi di gioco sul 4-3-3.

Altri allenatori liberi e a disposizione del mercato sono: Rudi Garcia, il quale da pochi mesi ha rotto con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo; Zinedine Zidane, svincolato ormai da anni e spesso accostato alla selezione francese; ma anche Jesse Marsch, Ole Gunnar Solskjaer, Vladimir Petkovic o ancora Andrea Pirlo, il quale ha concluso poche settimane fa il rapporto con il Karagmurk.

Tanti allenatori, nessuna certezza. Al momento il produttore cinematografico “intervista” i possibili nuovi tecnici del Napoli, fino a prendere una decisione entro il 27 giugno. E’ questa la data limite.