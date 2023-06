Zidane tradisce la Juve e arriva in Serie A

Il mercato del Napoli passa inevitabilmente prima dalla scelta del nuovo allenatore. Per il post Spalletti spunta anche un nome altisonante

Aurelio De Laurentiis è proiettato al futuro dopo lo scudetto vinto al culmine di una stagione stellare sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. Il primo passo per riconfermarsi ai massimi livelli si propaga attraverso la scelta del successore del tecnico di Certaldo che ha lasciato dopo due stagioni intense.

Spalletti ha lasciato un segno indelebile nella storia del Napoli, motivo per cui il patron azzurro non può farsi cogliere impreparato nella ricerca di un sostituto. Tantissimi i nomi passati al vaglio e che sono stati accostati al club partenopeo nelle ultime settimane: da soluzioni italiane, che quindi ben conoscono il campionato di Serie A, ad altri profili internazionali e forse più suggestivi.

In questa sfera si va a collocare un nome altisonante come quello di Zinedine Zidane, aggiunta al già folto elenco di candidati per la successione di Luciano Spalletti. A fare il nome dell’ex Real Madrid sono ‘Il Mattino’ e ‘Repubblica’ che fanno il punto della situazione sulla panchina partenopea.

Calciomercato Napoli, tra i candidati spunta anche Zidane: la situazione

Il casting per la panchina del Napoli è iniziato da tempo con il profilo di Vincenzo Italiano che resta nei desideri del patron azzurro. Non è però il solo perchè il valzer delle panchine in Europa è appena iniziato e non vanno escluse reazioni a catena come nel caso di Galtier, che saluta il PSG.

L’allenatore marsigliese pure sarebbe tra i papabili per il dopo Spalletti mentre l’ultima clamorosa suggestione riporta la mente ad un altro francese come Zizou Zidane. L’ex allenatore del Real, spesso accostato alla Juventus, ha vinto tutto ed avrebbe rifiutato proprio la panchina di Galtier al PSG motivo per cui non è da escludere che possa anche accarezzare l’idea di tornare in Italia, per la prima volta nelle vesti di allenatore.

Il casting è avviato ed i nomi sono tantissimi con la famigerata ‘lista dei 40’ che potrebbe riservare sorprese: intanto spunta la suggestione Zidane.