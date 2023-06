Napoli, nuovo allenatore: c’è un indizio svelato da De Laurentiis

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Aurelio De Laurentiis annuncia una maxi lista: ecco quali sono i nomi segnati dal presidente.

Il post Spalletti diventa un giallo in casa Napoli. Chi sarà il nuovo allenatore? Sarà italiano, sarà straniero? Sono tanti i punti interrogativi a pochi giorni dalla fine della stagione, ma Aurelio De Laurentiis semina alcuni indizi che portano ad escludere alcune piste e ne aprono altre.

Infatti, durante la conferenza stampa del secondo ritiro estivo in programma a Castel di Sangro il presidente campione d’Italia ha dichiarato di aver allargato la sua lista di 22 nomi di allenatori verificati fino a 40. Soprattutto, De Laurentiis ci tiene a precisare che il modulo non cambierà: “Il 4-3-3 dev’essere quello e non altro“. Insomma, un’altra volta ribadisce che non c’è speranza di aprire le porte di Castel Volturno per chi gioca con la difesa a tre. Vengono da escludere fra tutti Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. C’è però un particolare indizio anche su Rafa Benitez.

Napoli, no alle “minestre riscaldate”

In questi giorni si è parlato moltissimo di un ritorno dell’ex tecnico del Liverpool, già allenatore del Napoli nel biennio 2013-2015. Benitez è attualmente libero e sarebbe pronto a nuove sfide, ma De Laurentiis vorrebbe evitare di rompere i buoni rapporti che lo legano agli ex allenatori azzurri: “Ho un rapporto amicale con chi ci ha allenato in passato. Non farei del bene a nessuno facendolo ritornare, ma mai dire mai”. Porta semichiusa per Rafa, sia come allenatore che come diesse.

Nella lunga lista dei tecnici presi in considerazione dal produttore cinematografico troviamo Italiano, anche se ha “un contratto con la Fiorentina. Non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici – spiega De Laurentiis in conferenza stampa – Poi se lui dovesse decidere di rompere gli equilibri con la società, allora potrei prenderlo in considerazione“. In altre parole, il presidente del Napoli attende di capire l’evoluzione della chiacchierata che ci sarà tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina al termine della Conference League.

La lunga lista degli allenatori seguiti dal Napoli

De Laurentiis ha lasciato diversi indizi su quello che potrebbe essere il futuro mister sulla panchina del Maradona. Deve “adattarsi alle linee di difese e attacco alte”, deve entrare dentro “la cultura partenopea” e deve “capire chi ha di fronte”. Sicuramente nel taccuino pieno di appunti del produttore cinematografico figura il nome di Luis Enrique, che starebbe aspettando un progetto allettante e ambizioso e corrisponderebbe all’identikit disegnato dal patron partenopeo.

O ancora, Galtier, già contattato anni fa dal Napoli e ora esonerato dal Paris Saint-Germain; nella lista il nome di Thiago Motta sarà stato anche scritto dal presidente azzurro, ma il Bologna fa sapere di voler continuare con il proprio allenatore per un’altra stagione; e ancora, tra gli svincolati ci sarebbero Marcelino – che avrebbe già dato una prima risposta negativa ad ADL – Zidane, Cannavaro e Rudi Garcia. Quanto a Nagelsmann, sempre più vicino al PSG, Calciomercato.it è venuta a conoscenza di una visita del suo agente a Roma: Volker Struth è stato avvistato nei pressi della Filmauro. Ma ora il tecnico tedesco è atteso a Parigi, nonostante la penale da pagare alle casse del Bayern.

Ma tra i tecnici disponibili e che si sarebbero potuti proporre potremmo trovare anche Andrea Pirlo, fresco di addio dal Karagumruk, e Jesse Marsch, esonerato di recente dal Leeds United. E ancora, tra quelli liberi e che preferiscono giocare con la difesa a 4 ci sono l’ex Lazio Petkovic, l’ex United Solskjaer e l’ex Marsiglia Villas Boas.

Una cosa è certa sul futuro allenatore del Napoli. Il presidente ha voluto lasciare un altro indizio ben preciso: non si andranno a cercare figure già impegnate con altre società e vincolati da clausole. De Laurentiis non vuole pagare extra per portare un allenatore al Maradona.