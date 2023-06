Accordo col nuovo allenatore: pagano la penale

Il club ha comunicato l’esonero e scelto il sostituto. Operazione da 8-10 milioni di euro, ecco tutti i dettagli

Panchine che scottano, vedi quella di Allegri anche se le ultime indiscrezioni vanno a favore della permanenza alla Juventus del tecnico bianconero. Panchine che scricchiolano, con ormai la certezza di un cambio nei giorni o al massimo settimane a venire.

In questo caso il riferimento è al Paris Saint-Germain, deciso a silurare Galtier appena un anno dopo il suo arrivo. Come per i suoi predecessori, per il licenziamento del francese (a cui sarebbe già stato comunicato l’esonero) è risultata decisiva l’uscita anticipata dalla Champions League. Quest’anno agli ottavi, contro il Bayern al tempo ancora allenato da Nagelsmann.

Proprio il giovane allenatore tedesco è ad oggi il netto favorito alla successione di Galtier sulla panchina del PSG. Indiscrezioni dalla Francia danno per imminente lo sbarco a Parigi per ultimare gli accordi e firmare il contratto.

Il Psg ha scelto Nagelsmann: ma il Bayern vuole un indennizzo per liberarlo

Prima della fumata bianca, però, il club dell’emiro deve trovare un accordo con lo stesso Bayern, al quale Nagelsmann è ancora legato da un ricco contratto in scadenza a giugno 2026.

Stando al media teutonico ‘TZ’, i bavaresi chiedono il pagamento di una sorta di penale di 8-10 milioni di euro per ‘liberare’ Nagelsmann permettendogli di approdare al PSG. Al-Khelaifi e soci sono al lavoro per cercare di abbassare le pretese del club tedesco.